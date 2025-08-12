¡Swifties alerta! Todo sobre el nuevo disco de Taylor Swift ‘The Life of a Showgirl’

¡Atención, swifties mexicanos! La cantanteTaylor Swifttiene una sorpresa para todos nosotros. Anunció su nuevo disco,“The Life of a Showgirl”, ¡y ya hay información para que no te quedes sin el tuyo!

¿Cuándo sale a la venta el nuevo disco de Taylor Swift?

Aunque la noticia se dio a conocer hoy, 12 de agosto, durante un podcast con Travis Kelce, aún no hay una fecha de lanzamiento oficial para el nuevo disco de Taylor Swift. La cantante ha mantenido la expectativa con sus seguidores, lanzando una serie de pistas en su cuenta “Taylor Nation” y a través de simbolismos numéricos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡Taylor Swift recupera su música! Así logró el control total de su legado

Por ahora, solo sabemos que ya se puede apartar y comprar el disco en preventa. Te recomendamos estar al pendiente del sitio oficial de la artista y de sus redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de la fecha en que estará disponible.

THIS IS MY BRAND NEW ALBUM “THE LIFE OF A SHOWGIRL” 🧡 pic.twitter.com/HxjD0mOevJ — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) August 12, 2025

¿Cómo y por dónde comprar el nuevo disco de Taylor Swift en México?

Si ya no puedes esperar para tener el nuevo disco de Taylor Swift, te tenemos buenas noticias: ¡la preventa ya está disponible! Puedes comprarlo directamente en la tienda oficial de Taylor Swift. Aquí te dejamos las opciones y los precios aproximados en pesos mexicanos para que te vayas preparando:

Vinilo tradicional : $372 pesos

: $372 pesos Edición especial de vinilo “Portofino orange glitter” : $558 pesos

: $558 pesos CD con póster y casete: $242 pesos

Recuerda que estos precios son un aproximado con el tipo de cambio actual y pueden variar, pero es una excelente referencia para que sepas el costo.

La emoción está a tope con este nuevo disco que, según las pistas, podría tener una colaboración con Sabrina Carpenter. ¡Prepara tus ahorros y tu reproductor para disfrutar de lo nuevo de Taylor Swift!

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡Taylor Swift en el ojo del huracán! Circula en redes supuesto video que confirmaría la verdadera identidad de la cantante