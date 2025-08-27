Taylor Swift: Así fueron las primeras veces que se le vió públicamente junto a Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron a salir en el segundo semestre de 2023, pero el interés de Travis hacia Taylor comenzó desde julio de ese mismo año. Te contamos cómo fue su primera aparición pública de la pareja del momento.

Taylor Swift y Travis Kelce en un partido de los Chiefs

Todo comenzó en julio de 2023, cuando Travis Kelce acudió a un concierto de Taylor y quería darle el famoso ‘friendship bracelet’ con su número telefónico, pero desafortunadamente el deportista no lo logró. Sin embargo, esto no lo detuvo por nada del mundo, por lo que siguió insistiendo.

Poco después se les vio juntos en Nueva York, o al menos varias fans mencionaron esto en redes sociales, por lo que justo en septiembre de ese año, Taylor Swift fue vista en un palco del Arrowhead durante un partido de los Chiefs, acompañando nada más y nada menos que a Donna Kelce, mamá del jugador de la NFL.

Taylor Swift revela que ella y Travis Kelce ya estaban saliendo antes de que ella asistiera al primer juego de los Chiefs pic.twitter.com/Rql7fP6qzC — Cultura Pop Now (@CulturaPopNow) December 6, 2023

Al salir del evento, se les vio saliendo juntos agarrados de la mano, lo que aumentó y confirmó que ya eran más que amigos. Pero aún la pareja no había dicho nada al respecto, por lo que el ser vistos juntos oficialmente llegó en un afterparty de Saturday Night Live en Nueva York.

Desde entonces, ambos no han parado de derrochar amor frente a las cámaras y detrás de ellas, pues aunque mantienen su relación pública, también son cuidadosos con lo que muestran. Pero algo que definitivamente llama mucho la atención es que ambos no paran de traerse siempre consigo mismos, es decir, Taylor Swift siempre trae un guiño hacia Travis y viceversa.

Actualmente, Travis Kelce ha dicho públicamente que “Soy fan se su música y de su arte. Es increíble que pueda verla en el escenario y que ella también venga a verme jugar. Siento la misma emoción cada vez que está en las gradas”. Ahora los dos disfrutarán de su próxima boda y su futuro matrimonio que seguramente todo el mundo seguirá de cerca.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Taylor Swift: Estos han sido todos sus ex novios, desde amores fallidos hasta la pareja soñada