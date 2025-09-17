Beca Rita Cetina 2025: Así puedes certificar tu CURP GRATIS para el registro al programa en septiembre

Así puedes certificar tu CURP para registrarte a la Beca Rita Cetina en 2025.

Esta semana inició el registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria y si aún no realizas el trámite, ahora es el mejor momento, pero primero debes asegurarte de que la CURP de tu hija o hijo esté certificada. Si no sabes cómo revisarlo, aquí te lo explicamos paso a paso y te decimos qué hacer si no aparece como certificada.

¿Cómo saber si la CURP de mi hijo está certificada?

La CURP certificada es un documento validado por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), por lo que tu Clave Única de Registro de Población se certifica automáticamente siempre y cuando los datos coincidan con los del acta de nacimiento registrada en la Plataforma Nacional del Registro Civil.

Entra a Consulta tu CURP.

Descarga o visualiza tu documento.

Revisa que en la esquina inferior derecha aparezca la leyenda “CURP certificada: Verificada con el Registro Civil”.

Si ves este texto tal y como se ve en la imagen de abajo, tu CURP ya está certificada.

Así se ve una CURP certificada.

¿Qué hago si la CURP de mi hijo no está certificada para el registro a la beca?

Si al consultar tu Clave Única de Registro de Población no aparece como certificada, primero debes verificar que el acta de nacimiento esté registrada en la Plataforma Nacional del Registro Civil, lo cual puedes revisar en este enlace.

Una vez que hayas realizado el paso anterior hay dos escenarios posibles:

Si no está registrada o presenta errores, comunícate con el Registro Civil de tu entidad para conocer el trámite que debes realizar.

Por el contrario, si aparece registrada y los datos están correctamente capturados, pero la CURP sigue sin estar certificada, deberás ir a un módulo de la RENAPO o al Registro Civil para que te ayuden a resolver el problema.

¿Cuánto cuesta certificar la CURP en 2025?

Se trata de un trámite completamente gratuito. Así que ningún servidor público debe pedirte dinero por este trámite. Tómalo en cuenta.

Guía COMPLETA para registrase en la Beca Rita Cetina 2025

Con esto, ya puedes realizar el registro a la Beca Rita Cetina, donde te dejamos una guía completa para inscribirte en el programa y recibir el apoyo de mil 900 pesos, más 700 pesos por estudiante adicional en secundaria pública.

