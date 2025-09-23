Aeropuerto de Tulum reduce operaciones entre 30 y 40% por lejanía y falta de transporte a zona turística: Carlos Torres

“Varias de las aerolíneas, sobre todo estadounidenses y canadienses, había incluso mostrado interés y puesto distintos vuelos justamente al Aeropuerto de Tulum. Existían un montón de vuelos hasta de ciudades que no vuelan a la Ciudad de México… se mostraba interés, pero paulatinamente han ido migrando algunas al Aeropuerto de Cancún”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el experto en aviación, Carlos Torres, informó que después de varios meses en que aerolíneas mostraron un gran interés en el Aeropuerto de Tulum, las tres grandes de Estados Unidos, Delta Air Lines, United Airlines y American Airlines disminuyeron sus operaciones, algunas suspendieron vuelos y otras migraron al Aeropuerto de Cancún.

¿Cuáles son los principales problemas del Aeropuerto de Tulum?

Torres mencionó que existen dos grandes problemas con el Aeropuerto de Tulum:

Baja oferta en el transporte terrestre, problema que también padece el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El tiempo de traslado entre el Aeropuerto de Tulum a la zona hotelera.

“Tulum, como destino, pues es muy bien localizado, digamos, en los equipos comerciales de muchas de las aerolíneas internacionales, está bien posicionado como destino, pero al paso de la operación de los distintos meses estos dos temas, la baja oferta de transporte terrestre y los tiempos de traslado han venido complicando la operación de las aerolíneas, y ahí, digamos, ha radicado esta principal razón por la que han disminuido sus vuelos”, puntualizó.

Aeropuerto de Tulum disminuyó entre 30 y 40% sus operaciones en comparación con los primeros meses de su inauguración. Ampliar

¿Está en riesgo la viabilidad del aeropuerto?

Sobre si está en riesgo la viabilidad del Aeropuerto de Tulum el experto en aviación dijo que en términos generales no se encuentra en peligro, pero desmotiva, “se había logrado positivamente la construcción de los dos aeropuertos”, se anunciaron incentivos incluso en la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del 40% y la disminución de costos para algunas aerolíneas.

“La labor de comercialización y el tema de conectividad le han cobrado factura al Aeropuerto de Tulum que ha disminuido entre 30 y 40% las operaciones respecto de los primeros meses que se inauguró”, concluyó Torres.

