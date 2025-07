Tabasco, el estado completo que colaboró con el crimen organizado: Ignacio Rodríguez Reyna

Inteligencia militar sabia de los nexos de Hernán Bermudez con La Barredora pero no informo

Los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia generaron información sobre los estados de Tabasco, Veracruz, Chiapas y Campeche, esa recopilación, análisis y distribución de inteligencia lo realizaba personal de Sedena, Marina, de SSC y de la Fiscalía, desde 2019 generaron reportes detallados de Hernán Bermúdez, como el líder de “La Barredora” , señaló el periodista, Ignacio Rodríguez Reyna, quien señaló como “imposible que el gobernador no supiera”.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el director de Fábrica de Periodismo , detalló que luego del análisis de más de 230 reportes del 2019 al 2022 y de acuerdo a correos de Guacamaya Leasks se puede leer esa información con títulos como:

“Diagnósticos, blancos de operación, ampliación de información secreta, corrupción de autoridades, flash de cooptación de autoridades, posible fuga de información, situación Tabasco, diagnóstico de la delincuencia organizada en Tabasco” — Entre otros.

Reportes que dijo también indican “quién sabía de las actividades de este grupo criminal y quién tuvo acceso a ella”.

Entre los personajes con conocimiento de los hechos están:

“El director del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, era Luis Rubén Sandoval Medina, hijo del licenciado Luis Crecencio Sandoval, a él le llegaban directamente todos los reportes, así como al director del CISEN, dirigido por otro general tabasqueño, Audomaro Rodríguez, personaje colocado ahí por el presidente López Obrador” —

Todos ellos, “tenían acceso a esa información, no pueden decir que no lo sabían, en ese momento Alejandro Gertz Manero ya era fiscal”, por lo que “es imposible”, dijo que Adán Augusto no supiera.

“Hay una red de macrocriminalidad, todo el aparato de seguridad de Tabasco estaba implicado, n o había manera de que el gobernador no supiera” .

Señaló que “no es que las policías estuvieran cooptadas, es que hay una red en las que las estructuras políticas estaban en coordinación con las estructuras criminales y estructuras empresariales porque hay un lavadero de dinero impresionante”.

“Un estado completo colaboró de manera activa con el crimen organizado”, concluyó.