¿Qué son los ‘Monchhichi’ y por qué se volvieron tan virales estos muñequitos vintage?

¿Recuerdas esos tiernos monitos de peluche que muchos teníamos en los 80? Si la respuesta es sí, ¡prepárate para un viaje al pasado! Y si no, es tu momento de conocerlos, porque los Monchhichi están de vuelta y conquistando las redes sociales, especialmente en TikTok.

Estos adorables muñecos de peluche, que fueron un éxito hace décadas, han resurgido con fuerza, convirtiéndose en el accesorio de moda y el objeto de colección más buscado del momento.

Desde bolsos y llaveros hasta videos que muestran colecciones enteras, estos monitos con su clásico dedo en la boca se han vuelto un símbolo de estilo retro y ternura para la Generación Z y una adorable dosis de nostalgia para los millennials.

¿Qué son los ‘Monchhichi’?

Los Monchhichi son una popular línea de muñecos de peluche, creados por la empresa japonesa Sekiguchi Corporation. Fueron lanzados por primera vez en 1974 y se volvieron un fenómeno mundial en los años 80, gracias a una serie animada que se transmitió en muchos países.

Lo que los hace tan especiales es su diseño único: tienen un cuerpo suave de peluche, pero sus manos, pies y cara están hechos de un material plástico. Su característica más distintiva es que siempre tienen su dedo o un chupete en la boca, lo que les da esa apariencia tierna y entrañable.

Con el tiempo, han surgido diferentes versiones, tamaños y estilos de Monchhichi, incluyendo ediciones especiales y modelos con ropa y accesorios.

Monchhichi Ampliar

¿Por qué comenzaron a volverse virales en 2025?

El resurgimiento de los Monchhichi a finales de 2024 y principios de 2025 se debe a una combinación de factores que han resonado en el público mexicano y global. La principal razón es el auge de la nostalgia y la estética retro en las redes sociales.

Muchos creadores de contenido empezaron a mostrar sus Monchhichi vintage, despertando los recuerdos de quienes crecieron con ellos. Al mismo tiempo, su diseño tierno y “kawaii” (una palabra japonesa que significa ‘lindo’ o ‘adorable’) ha captado la atención de una nueva generación.

Los usuarios no solo los ven como un simple juguete, sino como un accesorio de moda que pueden llevar en sus bolsos o mochilas, al igual que ha sucedido con otros peluches y coleccionables. Además, el hecho de que celebridades de la música, como Lisa de BLACKPINK, se hayan mostrado con ellos, ha impulsado aún más su popularidad.

