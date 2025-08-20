¡Atención ARMY! Llega a México una colección de muñequitos de BTS y esto van a costar

Los fanáticos de BTS y el K-pop están de fiesta, porque McDonald’s trae una nueva colaboración que hará latir más fuerte los corazones de ARMY. Esta vez, la famosa cadena de comida rápida ha anunciado una Cajita Feliz especial con los personajes TinyTAN de BTS, y por supuesto, ¡llegará a México muy pronto!

¿Cuándo llega la ‘Cajita Feliz’ de BTS a México?

La nueva Cajita Feliz de BTS con los adorables personajes TinyTAN estará disponible en McDonald’s desde el próximo 3 de septiembre. No solo estará en México, sino también en varios países de América Latina como Argentina, Ecuador, Nicaragua, Perú y más.

Sin embargo, debes tener en cuenta que esta es una edición limitada, por lo que no podrás disfrutarla por mucho tiempo.

¿Cuánto costará?

Si ya estás listo para disfrutar de esta colaboración, te contamos que el precio de la Cajita Feliz de BTS será el mismo que una cajita normal de McDonald’s, es decir, desde los 109 pesos mexicanos. Por ese precio, no solo recibirás una comida deliciosa, sino también uno de los TinyTAN coleccionables, ¡que no querrás perderte!

En cuanto al menú, si la compras durante el desayuno, podrás elegir entre opciones como hot cakes, McMuffin con huevo, mini yogur y una bebida. Si prefieres la comida, tu opción incluirá hamburguesas o McNuggets, acompañados de jugo, agua y yogur. ¡Todo acompañado del juguete coleccionable de BTS!

Estos son los juguetes de BTS que incluirá el paquete

Esta edición especial incluirá figuras coleccionables de los personajes TinyTAN, que representan versiones animadas de los miembros de BTS: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Los personajes de TinyTAN fueron creados para ser una representación más adorable y caricaturesca de cada integrante del grupo.

Además, TinyTAN tiene su propio universo, en el que estos personajes atraviesan una puerta mágica que los conecta con el mundo real, trayendo mensajes positivos y creativos que reflejan el espíritu de BTS.

TinyTAN es una serie de personajes animados que, a través de sus figuras coleccionables y colaboraciones, se han ganado el corazón de los fanáticos de BTS alrededor del mundo. Cada personaje tiene una personalidad única que refleja los rasgos distintivos de cada miembro del grupo.

