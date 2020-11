Carlos Lomelí queda exonerado de 11 cargos

Por: Luis Antonio Ruiz

El exdelegado de Morena en Jalisco el doctor Carlos Lomelí Bolaños informó que el pasado 5 de noviembre fue notificado, por la 13 Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas de que no se acreditó ninguna de las faltas por las que lo señalaron: "Fui notificado, por la treceava Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidad Administrativa que no se acreditó ninguna de las faltas por las que me señalaron fallaron aquellos perversos que me quieren quitar del camino, fallaron los maestros del engaño de la simulación". El doctor Carlos Lomelí contaba con 11 investigaciones por la Secretaría de la Función Pública.

Listo para contender para las próximas elecciones

Luego de haber sido exonerado de las acusaciones ante la Secretaría de la Función Pública, buscará un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral dice estar listo para buscarlo: "Mira Guadalajara o Zapopan pero vamos derecho, yo soy muy respetuoso de las corrientes adentro de Morena y yo espero y estoy seguro que quien ha construido Morena tiene una gran altura de miras, el enemigo no está en Morena está fuera de Morena". Lomelí dejó claro que espera los tiempos y lo que busca es trabajar al interior de Morena.