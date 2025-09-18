Las “cosas extrañas” detrás del amparo a los López Beltrán… ¿quién lo tramitó?

El amparo carece de una firma, lo que la jueza justificó como una medida de urgencia al tratarse de un “tema grave”. / FOTO: Especial

Una jueza de Zacatecas concedió una suspensión contra cualquier captura de Andy y Bobby López Beltrán, hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de otras 14 personas, incluyendo familiares de altos funcionarios y un supuesto traficante de combustible, reveló el reportero de Latinus, Claudio Ochoa, en el espacio de “Así las cosas con Gabriela Warkentin”.

El reportero señaló que el amparo, además de incluir a los hermanos López Beltrán, también protegía a figuras como Roberto Blanco Cantú, conocido como “el señor de los buques”, y Eleín Fulón Gómez, alias “Lady D”, hija del general André Georges Fulón, exjefe de aduanas.

¿Qué irregularidades se detectaron en el amparo?

Claudio Ochoa detalló varias “cosas extrañas” en la suspensión:

Falta de firma: El documento carece de una firma, lo que la jueza justificó como una medida de urgencia al tratarse de un “tema grave”.

Domicilio de notificaciones: Se designó como lugar para recibir notificaciones el Hotel Círculo Mexicano en el centro de la Ciudad de México, un lugar vinculado a la venta de chocolates de la marca de los López Beltrán.

Abogado desconocido: El abogado que promovió el amparo se identificó como Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald, un nombre que no se encontraba en los registros de la abogacía hasta ese momento.

Tras la publicación, se dio a conocer que el abogado Rodríguez Smith McDonald había tramitado amparos para el narcotraficante Caro Quintero, aunque el mismo abogado negó conocer a los López Beltrán o a Caro Quintero, alegando que su nombre había sido usurpado.

¿Cómo respondieron los involucrados en el caso?

Horas después, los hermanos López Beltrán emitieron una carta negando cualquier participación en la solicitud de dichos amparos.

Claudio Ochoa explicó la conveniencia para ellos: la jueza, al conceder la suspensión, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a otras dependencias de seguridad entregar toda la información que tuvieran sobre los posibles delitos de los hermanos. Esta estrategia, conocida como “amparo busca pie”, permite a una persona saber si existe alguna orden de captura en su contra.

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ampliar

La principal incógnita que persiste es ¿Quién promovió los amparos y con qué fin?, ya que los hermanos López Beltrán no lo habrían solicitado directamente, pero la suspensión les ha servido para obtener información clave sobre posibles investigaciones en su contra. La existencia de los amparos está documentada en el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que no se trata de un invento periodístico.

