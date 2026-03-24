Dos Bocas opera con fallas evidentes, ineficiencia y opacidad, asegura experta

La Refinería de Dos Bocas presenta señales de ineficiencia en su operación, ya que en una refinería nueva “por cada barril de petróleo que entra a ser procesado la mitad debería ser gasolina”, sin embargo, lo que vemos en la información oficial es que en diciembre cuando procesaron 272 mil barriles, solamente el 30% del proceso final fue gasolina, lo que refleja una ineficiencia, algo no está funcionando bien ahí”, señaló la experta en temas energéticos, Rosanety Barrios.

Contrario a lo que dice #RocíoNahle sobre que la refinería #DosBocas opera al 100% de su capacidad. Dice @RosanetyBarrios que "los datos oficiales demuestran que no, Dos Bocas ha estado haciendo intentos por incrementar su capacidad, pero no sale bien (…) Debería estar… pic.twitter.com/8lSPQpDyMo — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 24, 2026

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Problemas operativos y falta de información

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la experta señaló que “uno de los enormes problemas que tenemos en Dos Bocas es que no sabemos cómo se construyó si fue apegado a normativa… no sabemos que ha ocurrido en enero y febrero, pero los equipos de Dos Bocas están teniendo problemas para mantener una producción de manera constante y eficiente, eso es realmente preocupante”.

Ahora la pregunta es “por qué hay combustible derramado en el terreno de la refinería sin ningún tipo de control, tanto que encontró una fuente de combustión y se prendió Algo está pasando en la refinería de Dos Bocas, no lo sabemos, es obligación del gobierno federal hacer pública toda la información de la refinería porque la pagamos nosotros con nuestros impuestos”.

Luego del accidente en el que murieron elementos de seguridad en Dos Bocas, dijo todo ha permanecido hermético. Pero afirmó que “no hay dato que indique qué fue lo que pasó”.

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Condiciones del terreno y riesgos ambientales

Sobre el sitio de construcción de la refinería, dijo, Paraíso, Tabasco “está por debajo del nivel del mar, la posibilidad de inundación es permanente… la evidencia, lo que estamos viendo muestra que es muy probable que algo se haya hecho mal porque no tiene ninguna lógica que haya llovido y se haya desbordado cualquier tipo de almacén”.

“Importante error ambiental al quitar un manglar para su construcción, es una zona donde llueve constantemente”, se podía prevenir con una ingeniería muy costosa, y parece que no lo hicieron, señaló.

Finalmente, y ante la negativa de los encargados de la construcción y los ahora responsables, dijo que se deberán pedir cuentas sobre Dos Bocas y afirmó que el petróleo tiene ADN por lo que se puede fiscalizar su procedencia.

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