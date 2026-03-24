Niveles contaminantes de Dos Bocas preocupan a padres de familia que exigen reubicación de escuelas

Una barda de 4.5 metros separa a la refinería Dos Bocas de un preescolar y una primaria

La Refinería de Dos Bocas es señalada por habitantes cercanos por presuntas afectaciones a la salud y falta de información, como es el caso de Cindy Barjau, madre de tres menores una de ellas bajo observación médica, quien afirmó que es mentira que en su comunidad aplaudieran la construcción de la refinería, “ilógico que teniendo hijos en la escuela podríamos autorizar que vinieran”.

Una barda de 4.5 metros separa a la refinería #DosBocas de un preescolar y una primaria: Cindy Barjau, madre de familia afectada por la refinería Olmeca.



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Cercanía de escuelas y afectaciones a menores

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la vecina de la colonia Petrolera detalló que tanto la primaria como el preescolar construidos hace 35 años, se encuentran separados de la Refinería de Dos Bocas solo por una barda perimetral de 4.5 metros de altura, lo que no representa ninguna seguridad para los menores.

Cindy compartió “nunca nos preguntaron si podían construir, nosotros hubiéramos hecho la lucha de pedirles no construir” y señaló que en la mesa de diálogo con Pemex, Protección Civil y otras instituciones, manifestó su descontento porque “el día a día era un martirio, el ruido fuerte, olores indescriptibles, no podíamos llevar a los niños a la escuela y antes del mediodía, los maestros reportaban el malestar de los niños dolor de cabeza, vómito, dolor de estómago”.

En el caso de su hija mayor, un día refirió que le ardía la nariz “la niña sintió dolor en el pecho, en el camino se desvaneció, sus pulmones estaban llenos de contaminantes”, de acuerdo con el reporte médico, y “actualmente lleva más de 15 días con silbido en el pecho”.

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Accidentes recurrentes y falta de respuesta

Y aunque refirió que el pasado 18 de este mes la Presidenta Sheinbaum pidió la reubicación de las escuelas, solo un día antes Pemex dijo estar esperando estudios de medio ambiente solicitados, pero hasta el día de hoy no hay más respuesta.

Sobre el reciente accidente en la refinería, dijo que es algo casi habitual, pues esta no es la primera ocasión que ocurre algo así, es la cuarta vez y en ninguna han tenido notificación de la Refinería, tal como pactaron par que los vecinos pudieran proceder y salvaguardarse, señaló.