Vamos a votar en contra del plan B de la reforma electoral: Clemente Castañeda

La Reforma electoral está lista para su discusión en puntos constitucionales, pero será rechazada por la oposición, afirmó el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda, quien señaló que este es el momento en que el PT no se ha pronunciado por acompañar el proyecto de dictamen, lo que significaría que Morena no tendrían la mayoría constitucional.

Discusión en comisiones y análisis del dictamen

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el legislador de MC detalló que la cita continúa para este martes a las 13:30 para iniciar los trabajos en Comisiones, recordó que el documento ya se encuentra en manos de los legisladores tras la corrección de los errores que tenía el proyecto de dictamen, ahora, dijo viene lo cansado, que es el análisis de la parte sustantiva, lo que tiene que ver con la revocación de mandato, que dijo, “el oficialismo quiere para legitimar el poder”.

El legislador aseguró que “a la 4T se le están acabando las ideas y están muy lejos de las expectativas que le generaron a los mexicanos”.

El riesgo de convertir la #ReformaElectoral y la revocación de mandato en un instrumento de legitimación para el oficialismo, aplicable tanto a la actual #PresidentaSheinbaum como a futuros mandatarios: "En lo que tiene que ver con revocación de mandato y esta pretensión de… pic.twitter.com/kD5iEqvU5e — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 24, 2026

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Señalamientos sobre el contexto político

Castañeda reconoció que “el sistema electoral tiene muchísimos problemas y lo único que se les ocurre para poder enfrentar los próximos años es que la presidenta participe en el proceso electoral intermedio”.

Afirmó que están “confundidos, nerviosos, saben que tienen una situación electoral adversa que la marca Morena ha sufrido un desgaste en los últimos meses y que la propia presidenta de la República no está en su mejor momento”.

Creo que están jugando con fuego, en lugar de cuidar al activo político más importante que tiene que es la presidenta hay quien la quiere echar por delante en un proceso electoral que será de pronóstico reservado”.

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