Bellakath manda ayuda para los afectados de la pipa de gas en Iztapalapa y la rechazan

Bellakath mandó ayuda para los afectados de la explosión de gas en Iztapalapa

La cantante Bellakath hizo público un video donde se le puede ver recolectando material de curación para donar a todos los hospitales donde se encontraban personas afectadas por la explosión de pipa de gas en Iztapalapa, pero desafortunadamente no recibieron su ayuda. Te contamos más sobre lo que se sabe de esto.

¿Por qué los hospitales rechazaron la donación de material de curación de Bellakath?

La influencer y cantante de 27 años, Bellakath o “La reina del reggaetón mexicano” trató de ayudar a las víctimas de la explosión de gas, sin embargo, ninguna sede le recibió la ayuda.

De acuerdo con el video compartido por la misma cantante en redes sociales, se puede observar que su ayuda era bastante, muchos aseguran que el material reunido contaba con un valor estimado en 121 mil pesos. Bellakath junto a su equipo se trasladaron a unas cuantas sedes donde se recibía esta ayuda, pero al llegar a ellos todos los guardias le dieron la noticia de que ya no aceptaban más donaciones.

🚨 Bellakath , Donativos :

Porque la cantante se hizo viral al comprar 120 mil pesos en donativos para afectados de la #explosion.

👏🏻

Fue a entregarlos, pero para su sorpresa no los quisieron.

🤡

Clara Brugada quiere dinero, no donativos; es más difícil vender los donativos.

💰… https://t.co/hYJPcurxsD pic.twitter.com/INqLVqabLK — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) September 18, 2025

Primero acudió a la clínica 179 del IMSS Texcoco pero el personal mencionó contar con insumos necesarios, después se lanzó a la clínica 53 del IMSS en Santa Martha, donde mencionaron que como ya no había pacientes, ya no se necesitaba nada de lo que ella podía brindar.

Finalmente, Bellakath desistió luego de dos intentos rechazados para ayudar, preguntó a todos sus fans si sabían dónde requerían el material de curación, ya sea fundaciones, hospitales, colectivos y más. Concluyó su video diciendo: “Aunque ya no sea para las víctimas de la explosión, lo importante es que llegue a quien lo necesite”

Así que si sabes de un lugar donde puedan recibir esta ayuda, puedes ir a las redes oficiales de Bellakath para poder aportar tu granito de arena.

