Perrita Cereza: Mueren 3 de sus cachorritos y ella sobrevive a una cirugía tras la explosión en Iztapalapa

El incendio ocurrido en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre provocó que más de 70 personas resultaran heridas y desafortunadamente, fallecidas. Asimismo, hubo un caso que conmovió a todas las personas y fue la perrita Cereza, que resultó herida junto a sus cachorros. Te contamos qué ha pasado con ella y cómo ha estado su evolución.

¿Cómo sigue la perrita Cereza?

Hace días que una tragedia sacudió a la CDMX pues una pipa explotó en el Puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa dejando más de 70 heridos y fallecidos. Debido a ello hubo muchos seres vivos que no lograron salir de esa tragedia, pero no fue el caso de Cereza, la perrita que sobrevivió a las quemaduras junto a sus cachorros.

Cereza emergió de las cenizas con cerca del 30% de su cuerpo quemado y con sus cinco cachorritos aún en gestación. La perrita fue rescatada por el refugio ‘Huellitas, Amor sin Fronteras’ para poder ayudarla a mejorar luego del accidente.

Rápidamente la historia se volvió viral en redes sociales y miles de personas, han ayudado a que el refugio pueda cubrir los gastos para la recuperación de Cereza y sus cachorros.

🌸🐾 Diario de Cerecita 🌸🐾



Hoy fue un día distinto… un día de paz, de calor humano y de amor verdadero. Algo que nuestra pequeña guerrera no había tenido desde hace mucho tiempo. 💔✨



Cereza sigue luchando, y nosotros luchamos con ella. Cada caricia, cada palabra, cada… pic.twitter.com/wSqzixHIom — Huellitas amor sin fronteras (@HASF_AnaSDiaz) September 17, 2025

Asimismo, dieron una actualización reciente de que su cuerpo aún lucha con sanar pues el 15 de septiembre, Cereza ingresó a la primer cirugía reconstructiva para remover el tejido muerto que fue producto de las quemaduras y afortunadamente, salió con buenos pronósticos.

Aunque no dieron muchos detalles, mencionaron que aún falta saber cómo reacciona en los próximos días para seguir con su tratamiento. Por otro lado, Cereza tuvo que ser sometida a una cesárea donde desafortunadamente, tres de sus cachorritos no sobrevivieron y los otros dos siguen batallando por su vida.

¿Cómo ayudar a Cereza?

El refugio ha brindado detalles sobre la ayuda que se necesita para que sobreviva y luego pueda vivir una vida plena junto a quien le adopte, por lo que dieron cuentas para apoyar a Cereza, pues desde compartiendo en redes sociales hasta donaciones son buenas.

Así que si quieres ayudar a la perrita para su segunda cirugía recién confirmada, puedes ir a sus redes oficiales o ir directamente a la sede en el Estado de México para poder ver cómo ayudar de cerca.

