Bad Bunny: ¿Cuándo transmitirán su concierto en vivo y cómo puedes verlo completamente GRATIS?

Con la novedad de que Bad Bunny transmitirá su último concierto en Puerto Rico de manera gratuita, por lo que si quieres cantar todo el repertorio musical de ‘El Conejo Malo’, te decimos cómo, cuándo y en dónde podrás disfrutar de este evento sin costo alguno.

¿Cómo y cuándo ver el concierto en vivo de Bad Bunny?

Bad Bunny está siendo el top de los tops, y es que no es para menos, es uno de los artistas que se ha atrevido a hablar y a exigir justicia en contra de algunos temas sociales como la gentrificación o que incluso, ha salido en defensa de todos los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Aunado a esto, sus canciones pegajosas con ritmos netamente latinos, hacen que todo su público lo quiera en extremo.

Así que como sabe bien que muchos quieren asistir a sus conciertos, en cuestión de minutos se agotaron sus entradas, por lo que dará una oportunidad para que todos aquellos que quieran disfrutar de su concierto puedan verlo. Y es que en días recientes soltó la noticia de que su último concierto de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, titulado ‘No me quiero ir de aquí: Una Más’, será transmitido completamente en vivo a través de la plataforma de streaming Amazon Music y Prime Video.

La cita se realizará el sábado 20 de septiembre de 2025 a partir de las 8:30 pm para todo el mundo, aunque hay horarios específicos en distintos países como:

Horarios del concierto de Bad Bunny Ampliar

¿Por qué estas presentaciones están siendo tan importantes para el cantante?

Todo inició el pasado 11 de julio de 2025 en donde comenzó el tour del nuevo disco de Bad Bunny ‘Debí tirar más fotos’. Estas presentaciones en un inicio fueron para toda la población puertorriqueña, pues el cantante dijo que primero iban los suyos y después lo demás. Claro que este gesto fue una protesta política.

Aunado a esto, el cantante reunió a poco más de medio millón de asistentes y celebró la identidad cultural de su isla con múltiples géneros que mantienen viva su cultura. Asimismo, invitó a varios artistas como Residente, Vico C, Ana de Armas, Belinda, entre otros tantos.

El cantante cerrará su tour en la fecha anteriormente mencionada y próximamente estará en México a finales de este mes y las entradas se agotaron. Así que esta es tu oportunidad para verlo sí o sí.

