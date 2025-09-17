Latin Grammy: ¿Quiénes son los mexicanos nominados a este premio de la música?

Los Latin Grammy son uno de los premios más importantes para la música, es por eso que cada artista que esté nominado a ellos significa un estrellato por completo y reconocimiento a su arte. Te dejamos la lista completa de quiénes son los mexicanos nominados a los Latin Grammy 2025.

¿Hay mexicanos nominados a los Latin Grammy 2025?

México es uno de los países con más diversidad en cuanto a música. Muchos artistas mencionan que si triunfas con el público mexicano, el estrellato está asegurado.

Y sea cierto o no, definitivamente los artistas tanto mexicanos como latinos en general, tienen mucho talento por explotar, por lo que en esta ocasión se les premiará con un Latin Grammy. Para esta edición de 2025 los mexicanos nominados son:

Natalia Lafourcade:

Mejor canción de raíces

Canción del año

Álbum del año

Mejor Álbum Pop Tradicional

David Aguilar y Natalia Lafourcade

Mejor canción de raíces

Jesse & Joy

Mejor Álbum Pop Tradicional

Carín León

Álbum del año

Muchísimas gracias a @LatinGRAMMYs por estas 9 nominaciones.



Me siento profundamente agradecida con la música, con mi equipo, con cada persona que me acompaña y con ustedes, que dan sentido a este camino.



Felicidades a mis colegas y amigos nominados. Qué bonito celebrar juntos… pic.twitter.com/owdITwI5CK — Natalia Lafourcade (@lafourcade) September 17, 2025

¿Cómo nacen los Latin Grammy?

Los Latin Grammy son otorgados por la Academia Latina de las Artes y Ciencias de la Grabación. Surgen con el objetivo de dar a la música latina su propio espacio, ya que se consideraba demasiado grande y diversa para ser incluida en las categorías de los Premios Grammy tradicionales, que son de carácter global.

Estos galardones no solo reconocen a los artistas sino también a compositores, productores, ingenieros de grabación y todos aquellos profesionales que están detrás de las producciones musicales.

A diferencia de los Grammy de Estados Unidos, los Latin Grammy tienen categorías muy específicas para géneros regionales, como el mariachi, la música norteña, el vallenato o el sertanejo brasileño, lo que refleja la riqueza cultural de Iberoamérica. Cada año se celebra una ceremonia para anunciar a los y las ganadoras de este premio junto con presentaciones de los artistas de la música representativa.

