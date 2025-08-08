¡La Universidad de Yale impartirá un curso sobre Bad Bunny! Abarcará distintos temas y comenzará el próximo otoño

Bad Bunny ha sido tan incluyente en distintos aspectos que no es sorpresa que ahora, llegue a ser un referente para contar la historia de su propio país. Es por eso que ahora, un profesor de la prestigiosa Universidad de Yale en Estados Unidos, le dedicará un curso para su próximo semestre, te contamos de qué tratará y cómo se creó.

Bad Bunny llega a la academia con un curso en la Universidad de Yale

El profesor Albert Laguna quien forma parte de la Universidad de Yale, ha anunciado que realizará un curso de Bad Bunny. Y si, así como lo escuchas. Este profesor se enfoca a explicar toda clases de estudios americanos y etnicidad, rizar y migración.

El curso, explicó, tratará sobre el impacto cultural del cantante, pues si bien a muchos no les gusta, otros tantos lo ven como un referente que ha sabido contar la historia de Puerto Rico (de donde es originario) a través de ritmos nativos y con una resiliencia y lucha constante contra la opresión de las grandes potencias.

Asimismo, Laguna menciona que la idea nació por escuchar el último disco que está lleno de guiños hacia todo el fenómeno cultural, político, social y económico que sucede en su país.

Por otro lado, menciona que la temática abarcará géneros musicales que han influido a Bad Bunny y cómo esto representa más que una simple inspiración, sino que es algo que en si representa y ha hecho a Puerto Rico. En pocas palabras, el profesor hace hincapié en cómo la música es un reflejo de la misma sociedad y sus cambios.

Hasta el momento el profesor ha mencionado que ha recibido alrededor de 100 solicitudes de los estudiantes que lo quieren tomar, por lo que se siente animado de poder brindarlo.

