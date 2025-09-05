KATSEYE: ¿Quiénes son y por qué este grupo se volvió viral en TikTok después del anuncio de GAP?

KATSEYE son una banda considerada k-pop formada por puras mujeres y tomaron gran popularidad con el anuncio de GAP. Te contamos quiénes son y por qué todo el mundo comenzó a amarlas.

¿Quiénes son KATSEYE?

Este grupo confunde a varios en el internet ya que se considera del género K-pop. La explicación a este concepto es que se mantiene dentro del K-pop por su estructura, producción y al público al que va dirigido. También es importante mencionar que KATSEYE fue creado por la compañía surcoreana HYBE, una de las discográficas más grandes de Corea del Sur.

La banda está formada por 6 integrantes de distintas nacionalidades, ellas son:

Sophia - Filipinas

Lara - Estados Unidos / India

Daniela - Venezuela / Cuba

Megan - China/ Singapur / Estados Unidos

Manon - Suiza / Italia / Ghana

Yoonchae - Corea del Sur

KATSEYE Ampliar

Todo comenzó en el 2023, cuando la discográfica decidió hacer un reality show para un programa en Estados Unidos llamado ‘The Debut: Dream Academy’. Esto con el fin de visibilizar todo el sistema de creación y producción del K-pop, por lo que ahí, las chicas KATSEYE ganaron el concurso y finalmente las lanzaron al estrellato.

Fue así que el 13 de junio de 2024 se anunció que el grupo estrenaría su EP debut en agosto, por lo que miles comenzaron a volverse fans, pero sin duda alguna, desde que comenzaron a sacar su música el fenómeno no paró. Con unas cuantas canciones y videos, las chicas KATSEYE se fueron al estrellato, sin embargo, un último empujoncito fue lo que les ayudó bastante.

Asimismo, las chicas se presentarán en los VMA’s 2025 muy pronto, por lo que si eres de los y las fans que las sigue a todos lados, puedes votar por ellas, ya que están nominadas en la categoría ‘Mejor Grupo’.

KATSEYE k-pop Ampliar

¿Qué pasó con el anuncio de GAP x KATSEYE?

Con la controversia del comercial con American Eagle y Sydney Sweenie, GAP vió la oportunidad perfecta para demostrar que existe un lugar para todas las personas no solo en el país vecino, sino en todos lados, por lo que lanzó el comercial más viral del momento con las chicas perfectas, KATSEYE. Aunado a esto, el baile de las chicas en dicho comercial ha sido el baile perfecto para un video de TikTok, fue así que millones comenzaron a replicarlo en la red social.

Finalmente, el grupo ha estado recibiendo muy buenas críticas de muchísimos artistas, incluso, tienen en puerta algunas colaboraciones que ellas aseguran, les encantará a todos y todas sus fans.

