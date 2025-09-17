¿Es cierto que 31 Minutos tendrá su Tiny Desk? Esto es lo que se sabe sobre el mini concierto más esperado de las marionetas chilenas

31 Minutos es uno de los shows de entretenimiento más famosos en México y Latinoamérica y de acuerdo a diversos medios, el noticiero más famoso de Chile llegará a la National Public Radio (NPR) para tener su Tiny Desk, lo cual ha emocionado bastante a todos los fans. Te contamos lo que se sabe hasta el momento sobre este tema.

¿31 Minutos en el Tiny Desk?

En redes sociales comenzó a circular una noticia sobre el ‘Tiny Desk’ de 31 Minutos, lo cual a muchos fans del programa emocionó ya que sería todo un espectáculo ver cantar a los títeres en este escenario tan importante. De acuerdo con diversos medios chilenos, la participación de Tulio, Patana, Guaripolo y compañía sería un show dedicado a la música latina.

Este nuevo ciclo (de acuerdo con el calendario filtrado) Fito Páez, y el turno de 31 Minutos llegaría el 6 de octubre de 2025. Aunque no se sabe a ciencia cierta si esto es real o no, muchos cibernautas comenzaron a preguntarse qué canciones tocarían, por lo que llegaron a la conclusión de que no pueden faltar:

Bailan Sin César

Mi Equilibrio Espiritual

Son Pololos

Me Cortaron Mal el Pelo

Tangananica Tangananá

Mientras esto sucede, tendremos que esperar a que se confirme o no el Tiny Desk de 31 Minutos.

31 Minutos will have their Tiny Desk Concert on October 6 pic.twitter.com/1soo3i65N9 — Panguipulli Crave 🇨🇱 (@ChileanCrave) September 17, 2025

¿Qué otros artistas es probable que se presenten en el Tiny Desk?

El ciclo de música latina como se mencionó anteriormente comenzó con Fito Páez, sin embargo, la lista que se dice terminará el 15 de octubre es la siguiente:

Fito Páez (Argentina) 15 de septiembre

Luiza Brina (Brasil) 17 de septiembre

Lido Pimienta (Colombia) 19 de septiembre

Carlos Vives (Colombia) 23 de septiembre

Chuwi (Puerto Rico) 25 de septiembre

Adrian Quesada (Texas, EE.UU) 30 de septiembre

Rubio (Chile) 2 de octubre

31 Minutos (Chile) 6 de octubre

Macario Martínez (México) 8 de octubre

Gloria Estefan (Cuba) 10 de octubre

Silvana Estrada (México) 15 de octubre

¿Y tú qué opinas? Definitivamente es una buena participación por parte de los latinos y latinas que estarán en este escenario, pero sin duda alguna, 31 Minutos en el Tiny Desk será una experiencia que todos disfrutarán sin límite.

