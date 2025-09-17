Asciende a 20 muertos por el incendio de pipa en Iztapalapa
De acuerdo con la Secretaría de Salud continúan 31 personas hospitalizadas
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó, este miércoles 17 de septiembre, que aumentó a 20 el número de víctimas mortales por el incendio de una pipa de gas LP, ocurrido en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
Las cifras son:
Hospitalizadas:31
Altas: 33
Muertos: 20
Las víctimas mortales son:
Armando Chávez, 45 años
Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años
Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años
Misael Cano Rodríguez, 39 años
Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 años
Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años
Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años
Eduardo Noé García Morales, edad no definida
José Gabriel Hernández Méndez, 17 años
Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años
Jorge Islas Flores, 50 años
Alicia Matías Teodoro, 49 años
Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años
Gilberto Aron, 47 años
Jesús Joel Tovar García, 40 años
Edgar Santiago Álvarez, 51 años
Omar Alejandro García Escorsa, 28 años
Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años
Fernando Soto Munguía, 34 años
Eduardo Romero Armas, 30 años
Algunos de los lesionados se encuentran en el hospital Rubén Leñero; cinco en Regional 197 Texcoco; cinco en el INR; tres en el ISSSTE Zaragoza y seis en el Magdalena de las Salinas.