Asciende a 20 muertos por el incendio de pipa en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó, este miércoles 17 de septiembre, que aumentó a 20 el número de víctimas mortales por el incendio de una pipa de gas LP, ocurrido en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Las cifras son:

Hospitalizadas:31

Altas: 33

Muertos: 20

Las víctimas mortales son:

Armando Chávez, 45 años

Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años

Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años

Misael Cano Rodríguez, 39 años

Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 años

Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años

Eduardo Noé García Morales, edad no definida

José Gabriel Hernández Méndez, 17 años

Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años

Jorge Islas Flores, 50 años

Alicia Matías Teodoro, 49 años

Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años

Gilberto Aron, 47 años

Jesús Joel Tovar García, 40 años

Edgar Santiago Álvarez, 51 años

Omar Alejandro García Escorsa, 28 años

Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años

Fernando Soto Munguía, 34 años

Eduardo Romero Armas, 30 años

Algunos de los lesionados se encuentran en el hospital Rubén Leñero; cinco en Regional 197 Texcoco; cinco en el INR; tres en el ISSSTE Zaragoza y seis en el Magdalena de las Salinas.