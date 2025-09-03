¡Lady Gaga estuvo en Xochimilco! Checa el video que grabó en ‘La Isla de las Muñecas’ dirigido por Tim Burton

Lady Gaga se ha vuelto viral una vez más con su video grabado en Xochimilco, específicamente en ‘La Isla de las Muñecas’ y dirigido por Tim Burton. Te contamos de qué va el video y la historia de este icónico lugar.

Lady Gaga graba video en Xochimilco a cargo de Tim Burton

Entre los misteriosos lagos de Xochimilco, Lady Gaga y Tim Burton eligieron este lugar típico para grabar y estrenar su video de la canción ‘The Dead Dance’. Esta canción forma parte de la banda sonora de la segunda temporada de Merlina.

Y es que todo comenzó desde el mes pasado de julio, cuando se le vio a la cantante filmando junto con el director al sur de la CDMX. Es por eso que comenzaron los rumores de si se trataría de un video o alguna peli, sin embargo, el chisme se quedó ahí.

Hoy, Lady Gaga estrenó su video ‘The Dead Dance’ donde se le ve rodeada de las muñecas que muchos aseguran, cobran vida. Definitivamente es toda la vibra de la cantante y de Tim Burton. Checa el video a continuación.

¿Cuál es la historia de ‘La Isla de las Muñecas’?

La ‘Isla de las Muñecas’ ubicada en Xochimilco, al sur de la CDMX, comenzó con Julián Santana Barrera, que a mediados del siglo XX encontró el cuerpo de una niña ahogada en el canal. Según cuenta la leyenda, debido a eso, comenzó a colgar muñecas deterioradas para ahuyentar su espíritu.

Finalmente, vivió atormentado, muchos dicen que murió con una locura inmensa, imaginando a la niña en todos lados. Es por eso que ahora, la atracción de ‘La Isla de las Muñecas’ es basta, todos quieren ir ahí y ver de cerca a estas muñecas viejas y deterioradas y sentir la vibra densa del lugar.

Definitivamente, es un lugar que sí o sí debes explorar si andas por la CDMX.

