Juan Gabriel: ¿Cuándo se estrena el documental de ‘El Divo de Juárez’?

Bien dicen que a un mexicano no le puedes hablar mal de la comida ni de Juan Gabriel, es por eso que recién se lanzó el primer avance del documental ‘Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero’ no tardó en volverse viral por completo. ASí que te contamos de qué va y todos los detalles que se han filtrado hasta el momento.

¿De qué tratará el documental de Juan Gabriel?

Uno de los íconos más grandes de la música mexicana es Juan Gabriel. Tanto jóvenes, pequeños y adultos corean y bailan sus canciones en cualquier momento, pero ¿realmente sabemos quién es Alberto Aguilera?En el primer avance de ‘Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero’ se puede ver que esta producción ofrecerá más que simple reconocimiento a dicho cantante pues, muestra una parte de la vida de Juan Gabriel que nunca hemos visto.

Una celebración a su vida y a su obra, eso es ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’. La serie documental de María José Cuevas llega a Netflix este 30 de octubre.@soyjuangabriel pic.twitter.com/KR2QHL0ze4 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 28, 2025

Desde un archivo inmenso hasta imágenes y videos nunca antes vistos, y sobre todo, se enfocó en cómo vivía Alberto Aguilera, con su familia, qué hacía, cómo fue que se convirtió en ídolo mexicano y más. Y sí, juegan bastante con nuestra nostalgia y tristeza, lo que lo hace aún más atractivo.

Detrás del documental se encuentra todo un equipo bastante confiable, pues la productora de este proyecto es Ivonne Gutiérrez. Ella participó en proyectos como ‘Las tres muertes de Marisela Escobedo’ lo que es casi que garantía de que será un buen documental.

¿Cuándo se estrena la serie de Juan Gabriel?

Todo parece indicar que el documental de Juan Gabriel llegará a plataformas de streaming el 30 de octubre, por lo que seguramente, podrás festejar Halloween con tu disfraz de ‘El Divo de Juárez’ y escuchando su música para cantar a todo pulmón.

Y es que, como bien dicen, Juan Gabriel nunca pasa de moda, y con este documental, parece que su legado se sigue renovando. “Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero” no solo promete desvelar secretos del hombre detrás de la leyenda, sino también tocar esas fibras nostálgicas que todos los mexicanos tenemos guardadas.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Nuevos precios de Spotify: A partir de septiembre suben los planes en México