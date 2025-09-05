Tito Fuentes de Molotov reaparece tras sus crisis de drogas; estuvo en coma y ya no habla bien VIDEO

Tito Fuentes de Molotov reaparece tras sus crisis de drogas; estuvo en coma y ya no habla bien

Durísimo video el que se publicó este viernes, donde Tito Fuentes, el mítico músico de Molotov, reapareció públicamente, dejando ver las serias afectaciones que le ha dejado su adicción al alcohol y las drogas y los problemas médicos que esto le ha ocasionado.

Ya era sabido que desde hace unos años, el bajista estaba pasando por muchos problemas que constantemente lo han llevado al hospital, pero siempre mantuvo su estado de salud en privado.

Pero esta vez, en entrevista para PlayBoy, Tito se abrió de corazón y habló abiertamente de todos sus problemas y se pudo observar como ya tiene afectaciones al hablar, además de contar que ha sido intervenido 11 veces.

“Al final, es una consecuencia de mis actos, llevo 30 años haciendo lo que se me dé la gana, sin cuidarme, ni física ni emocionalmente, entonces caí en la adicción, el alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: W Radio, 95 años de historia y legado: Fotos antiguas y los lugares donde se ha creado la magia de ser la voz de México

El clip publicado rápidamente se hizo viral en TikTok, generando comentarios de preocupación y tristeza por el estado de uno de los músicos más importantes en la historia del rock.

Fuentes dijo que ya dejó de lado Molotov, aunque sabe que eventualmente va a regresar, mientras espera crear nueva música por su cuenta.

“Entré en una autodestrucción silenciosa y me fui haciendo pedazos. Llevó 11 cirugías . Fui dejando todo de lado, dejé la banda. Molotov es mi vida y en algún momento se va a dar”.

La última vez que Tito Fuentes había aparecido públicamente fue en marzo, cuando subió a tocar un par de canciones con Molotov durante su presentación en el Vive Latino, donde su lugar fue ocupado por Jay de la Cueva.

QUÉ LE PASÓ A TITO FUENTES DE MOLOTOV

Tito Fuentes, cuyo nombre real es Ricardo Fuentes, es uno de los fundadores de la banda de rock mexicana Molotov. En los últimos años, ha enfrentado serios problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol y adicciones, lo que lo llevó a una situación crítica en 2021 y que para este 2025 ya lo ha alejado por completo de los escenarios, obligando a la agrupación a buscar sustitutos para algunas de sus presentaciones.

En 2021 sufrió un colapso por intoxicación alcohólica grave y complicaciones derivadas de su adicción al alcohol. Fue internado de urgencia en un hospital en la Ciudad de México, donde se reportó que su hígado y otros órganos estaban gravemente afectados.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Prohibición de venta de animales en CDMX: lo que realmente busca la ley que podría ponerle fin al sufrimiento animal en tiendas

Inicialmente, se temió por su vida, y él mismo confirmó en redes sociales que estuvo al borde de la muerte debido a una cirrosis avanzada y problemas hepáticos.

Ahora Tito confirma que pasó varios meses hospitalizado, recibiendo tratamiento no solo médico, sino pasando por quirófano más de una decena de ocasiones.

En entrevistas, Fuentes admitió que su estilo de vida de excesos, como drogas, alcohol y trabajo, lo llevaron a este punto e incluso confesó que pensó en quitarse la vida.