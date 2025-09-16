Aumenta a 17 la cifra de muertos por accidente de pipa en Iztapalapa

Suman ya 17 las personas fallecidas por la explosión de una pipa en el bajo puente de La Concordia, Iztapalapa. Familiares de 34 heridos permanecen fuera de los hospitales.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó, este martes 16 de septiembre, que aumentó a 17 el número de víctimas mortales por el accidente de una pipa en Iztapalapa, mientras 35 personas siguen hospitalizadas y 31 ya fueron dadas de alta.

El incremento se dio en los últimos días, ya que hasta el domingo por la mañana se contabilizaban 13 fallecidos.

¿Quiénes son los recientes fallecidos por el accidente de pipa en Iztapalapa?

Entre las víctimas que perdieron la vida durante la madrugada se encuentran Edgar Santiago Álvarez, de 51 años, quien permanecía en el Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE, y Omar Alejandro García Escorza, de 28 años, internado en el Hospital Regional 197 del IMSS en Texcoco, Estado de México.

¿Cuál es la situación en hospitalaria de las vícitmas de la explosión de la pipa?

De acuerdo con el último reporte, 35 personas continúan bajo atención médica en distintos hospitales, algunas de ellas en estado delicado. La Secretaría de Salud capitalina detalló que 31 pacientes han sido dados de alta tras recibir tratamiento.

