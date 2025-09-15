Verificación Vehicular 2025: ¿Dónde tramitar la constancia tipo E y D en el Edomex?

Si vives en el Estado de México y necesitas la constancia tipo E para verificar gratis o la constancia tipo D para librarte del Hoy No Circula en la Ciudad de México, aquí te contamos a dónde acudir ya que la Dirección General de Control de la Contaminación Atmosférica del Edomex compartió en redes sociales las ubicaciones donde puedes realizar estos trámites.

El primer módulo está en Toluca, se encuentra en el Centro de Servicios Administrativos, Urawa 100, colonia Izcalli IPIEM, C.P. 50150. Mientras que el segundo está en Tlalnepantla de Baz, ubicado en la Avenida Gustavo Baz 21160, planta baja, colonia La Loma, C.P. 54060.

¿Qué trámites puedes hacer en estos módulos?

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, aquí puedes solicitar la constancia tipo E exento para verificación vehicular gratuita, siempre que tu automóvil sea eléctrico o híbrido.

Cómo tramitar el holograma exento en el Edomex

Entra al portal de citas de verificación vehicular del Edomex: citaverificacion.edomex.gob.mx.

Selecciona la opción “Holograma Exento”.

Pícale en “Registro de cita en centro de verificación”.

Completa el formulario con los datos de tu vehículo: placas, número de serie (NIV), modelo, correo electrónico y, si aplica, marca la casilla del folio de mantenimiento PIREC.

Sigue las instrucciones para finalizar el registro y agenda tu cita en el verificentro correspondiente.

Vigencia del holograma exento en el Edomex

Para vehículos eléctricos (BEV), el holograma exento es permanente.

Para vehículos híbridos (HEV, PHEV, REEV), la vigencia es de 8 años.

Verificación Vehicular en Edomex 2025: Si tu vehículo es eléctrico o híbrido puedes tramitar el holograma exento o constancia Tipo E y verificar gratis.

¿Qué es la constancia tipo D?

La constancia tipo D es un documento para personas con discapacidad permanente. En este caso, tiene una vigencia de un año y, además de exentar del programa Hoy No Circula, también libera de las restricciones aplicadas durante contingencias ambientales de la CDMX.

Requisitos para tramitar la constancia D por primera vez en el Edomex

Para sacar este trámite necesitas:

Certificado o constancia médica, o bien un resumen clínico expedido por una institución pública oficial.

Identificación oficial de la persona con discapacidad permanente.

Tarjeta de circulación vigente del vehículo.

Identificación oficial vigente del propietario y del solicitante.

Constancia de verificación vehicular vigente.

Requisitos para renovar la constancia D en el Edomex

Para la renovación, solo necesitas la identificación oficial vigente de la persona con discapacidad, del propietario y del solicitante, así como la constancia anterior vencida, si la perdiste, deberás presentar el informe de extravío emitido por la autoridad competente.

