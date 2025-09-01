Verificación Vehicular en Edomex: Precios por holograma para engomado rosa en septiembre

Con septiembre arrancando, ahora es turno de que otros vehículos realicen su verificación en el Estado de México. En esta ocasión, les toca a todos los autos con engomado rosa y terminación 7 u 8, y aquí te contamos cuáles son los precios de este trámite y lo que debes tener en cuenta.

Precios de la verificación del Segundo Semestre en Edomex 2025

De acuerdo con el programa de verificación vehicular, estos son los costos por holograma:

Holograma tipo 2: $453 pesos

Holograma tipo 1: $453 pesos

Holograma 0: $566 pesos

Holograma 00: $1,131 pesos

Holograma exento: Gratis

¿Dónde se agenda la cita para verificar en el Edomex?

Puedes sacar tu cita en citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas

Toma en cuenta que los verificentros del Estado de México atienden de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas.

¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo en Edomex 2025?

Según el Control de Contaminación Atmosférica del Estado de México, la multa por realizar la verificación fuera de plazo es de 3 mil 394 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Verificación en Edomex 2025: Holograma exento tipo E para verificar GRATIS; así puedes tramitarlo

Precios de la verificación del Segundo Semestre en Edomex 2025 Ampliar

Calendario de verificación vehicular en Edomex del segundo semestre 2025

Engomado amarillo (terminación 5 o 6): julio-agosto → fecha límite: 30 de agosto.

Engomado rosa (terminación 7 u 8): agosto-septiembre → fecha límite: 30 de septiembre.

Engomado rojo (terminación 3 o 4): septiembre-octubre → fecha límite: 31 de octubre.

Engomado verde (terminación 1 o 2): octubre-noviembre → fecha límite: 29 de noviembre.

Engomado azul (terminación 9 o 0): noviembre-diciembre → fecha límite: 31 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Verificación en Edomex 2025: ¿Dónde están los módulos de atención para sacar la constancia tipo E Exento?