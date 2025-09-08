;

Verificación Vehicular en Edomex 2025: Estos autos pueden recibir la condonación por multa por trámite extemporáneo

Autos con engomado rosa, terminación 7 y 8, y engomado rojo, terminación 3 o 4, deben realizar su trámite

Edomex publicó el Calendario de verificación vehicular del segundo semestre de 2025.

Edgar Herrera López

Este mes, los autos con engomado rosa, terminación 7 y 8, y engomado rojo, terminación 3 o 4, deben realizar su trámite de verificación vehicular si tienen placas del Estado de México. Pero, ¿qué pasa con quienes no la hicieron a tiempo y ya es extemporánea? Pues resulta que el área de Control de la Contaminación Atmosférica del Estado de México anunció una noticia que seguro aliviará a más de uno porque sí, podrán librarse de la multa.

¿Quiénes reciben la condonación por multa?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, habrá una condonación del 100% en el pago de la multa por verificación extemporánea para los autos que cumplan con lo siguiente:

  • Que su último holograma de verificación sea del segundo semestre de 2023 o anterior.
  • Que no hayan realizado el trámite de reemplacamiento o cambio de placas durante 2024 y 2025.

Eso sí, no se libran de pagar el trámite de verificación vigente. Tendrán que hacerlo conforme al calendario establecido para este segundo semestre del año.

Calendario de verificación vehicular Edomex (segundo semestre 2025)

  • Engomado rosa, terminación 7 u 8: agosto-septiembre. Fecha límite: 30 de septiembre.
  • Engomado rojo, terminación 3 o 4: septiembre-octubre. Fecha límite: 31 de octubre.
  • Engomado verde, terminación 1 o 2: octubre-noviembre. Fecha límite: 29 de noviembre.
  • Engomado azul, terminación 9 o 0: noviembre-diciembre. Fecha límite: 31 de diciembre.

Precios por holograma de verificación

  • Holograma 1 y 2: $453 pesos.
  • Holograma 0: $566 pesos.
  • Holograma 00: $1,131 pesos.

Calendario de verificación vehicular en Edomex del segundo semestre 2025

