Entérate: AICM suspenderá vuelos el 16 de septiembre
¡Que no te agarre en curva! Conoce todos los detalles sobre la suspensión de vuelos en el AICM
Con motivo del desfile militar conmemorativo por el CCXV aniversario del inicio de nuestra independencia, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez suspenderá despegues y aterrizajes durante cinco horas el martes 16 de septiembre.
¿Por qué se suspenderán vuelos en el AICM durante el desfile militar?
Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el AICM explicó que dicha suspensión de operaciones ocurrirá entre desde las 09:00 a las 14:00 h.
Lo anterior, de acuerdo con el NOTAM A6215/25 (Notice to Airmen o Información para Aviadores), emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y difundido a través de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).
El AICM recomendó a los usuarios que tengan programado un viaje para esa fecha, consultar con su línea aérea el estatus de su vuelo, en virtud de que este evento traerá algunos ajustes en los horarios programados.
¿Qué autoridades coordinan la suspensión de operaciones aéreas?
Dicha suspensión de operaciones en el aeropuerto capitalino el próximo 16 de septiembre de 2025 se acordó de manera coordinada entre las autoridades civiles y militares: la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el propio AICM.