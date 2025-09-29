¿AICM cierra puertas en Terminal 1? Esto se sabe hasta el momento

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha iniciado una nueva fase de obras de remodelación AICM, lo que ha resultado en el cierre temporal de las puertas 1 y 2 en la Terminal 1.

La Secretaría de Marina (Semar), a cargo de la administración aeroportuaria, ha comunicado que estos trabajos buscan mejorar la experiencia de los pasajeros y la calidad de los servicios.

¿Qué trabajos se realizan en el AICM y a quiénes afecta?

La Semar detalla que las obras se centran en el área de ambulatorio y no afectarán los aterrizajes o despegues de aeronaves. Los trabajos, que iniciaron este viernes 5 de septiembre, incluyen la renovación completa de pisos, plafones, luminarias, mobiliario, pintura, e instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Como resultado del cierre, el acceso al edificio de la Terminal 1 para pasajeros y usuarios deberá realizarse exclusivamente a través de las puertas 3 a la 10. El AICM ha lamentado los inconvenientes que estas obras puedan ocasionar, asegurando que son necesarias para cumplir con los más altos estándares de seguridad y servicio.

¿Qué incluye el plan integral de remodelación del aeropuerto?

Estos trabajos de mantenimiento forman parte de un ambicioso plan de remodelación integral impulsado por el Grupo Aeroportuario Marina. Según el comunicado, el proyecto se enmarca dentro del compromiso número 87 del gobierno de la Presidenta de México, lo que subraya la importancia estratégica de estas mejoras para la actual administración.

La fase actual de remodelación se suma a los trabajos que ya se habían iniciado el pasado 27 de agosto en el módulo V de la Terminal 1, que comprende las posiciones de embarque de la 25 a la 28, utilizadas para vuelos nacionales e internacionales.

