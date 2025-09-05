Nos dijeron que convertirían a Chicago en el epicentro de las deportaciones: José Artemio Arreola

En entrevista con Gabriela Warkentin, Arreola recordó que desde noviembre les advirtieron que convertirían a Chicago en el epicentro de las deportaciones. Señaló que el presidente Donald Trump anunció el envío de fuerzas federales, del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Administración de Control de Drogas (DEA), lo que ha generado miedo en la comunidad migrante.

“Desde noviembre nos dijeron que convertirían a Chicago en el epicentro de las deportaciones… estamos esperando que empiecen operativos en las calles, ya hay muchos centros de detención, edificios federales y plazas poniendo barricadas”, advirtió.

Cancelación de festivales y temor en la comunidad

Cada año, Chicago celebra con desfiles y festivales la Independencia de México, pero este 2025 la incertidumbre provocó que el evento en Grant Park se suspendiera. Arreola explicó que otros festejos en barrios latinos también podrían cancelarse.

🔻Cancelan Grito de Independencia en Chicago por temor a redadas🇲🇽#AlAire @ArtemioArreola, dir. de Enlace de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados



▶️https://t.co/Bwlmsp6mxr pic.twitter.com/TDefoEDW1v — Así Las Cosas (@asilascosasw) September 5, 2025

“El festival programado para el 13 y 14 de septiembre fue cancelado debido al temor de redadas migratorias… la seguridad es importante”, afirmó.

El activista subrayó que existen leyes locales que prohíben la colaboración de policías estatales y municipales con fuerzas federales, “todo eso ha complicado el objetivo de lograr que Chicago sea el epicentro, les va a costar más”. Sin embargo, reconoció que la comunidad vive con miedo por la narrativa oficial y los recortes a programas sociales que elevan el riesgo de violencia.

Finalmente, recordó que se preparan movilizaciones pacíficas en Chicago y reiteró que los migrantes tienen derechos constitucionales, incluido el de libre expresión.

Síguenos en Google News y encuentra más información