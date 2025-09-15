Trump anuncia acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

Donald Trump anunció "muy buenos" resultado de la reunion EE.UU. China y Tik Tok continuará vigente en su país. / NurPhoto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la reunión comercial celebrada en Madrid entre representantes de su país y China concluyó con un acuerdo “sobre cierta compañía que los jóvenes querían salvar” , en referencia a la red social TikTok.

Trump celebró en su red Truth Social que la “gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien” Ampliar

Trump celebró en su red Truth Social que la “gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien” y adelantó que el próximo viernes sostendrá una llamada con el presidente chino, Xi Jinping , para dar seguimiento a los avances.

¿Cómo fue la reunión Estados Unidos-China en Madrid?

La delegación estadounidense estuvo encabezada por el secretario de Comercio, Scott Bessent, el secretario del Tesoro y el representante comercial Jamieson Greer. Por parte de China, participó el viceprimer ministro He Lifeng.

De acuerdo con funcionarios, las conversaciones se extendieron por casi seis horas el domingo. “Comenzaremos de nuevo por la mañana”, declaró Bessent al salir de la reunión en la capital española.

La relación bilateral seguirá con China tras la reunión en Madrid.

El mandatario estadounidense aseguró que la relación entre ambos países “sigue siendo fuerte”, pese a las tensiones comerciales y tecnológicas que han marcado los últimos años.