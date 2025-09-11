Desfile Cívico-Militar: dónde ver en VIVO la conmemoración 225 de la Independencia de México

Cada 16 de septiembre, la Ciudad de México es el escenario de un recorrido que combina símbolos patrios, disciplina militar y contemplación. El desfile cívico-militar honra la el estallido de la Guerra de Independencia de 1810.

México alista una de sus ceremonias más emblemáticas. Este acto se remonta al Centenario de la Independencia, durante su primera edición en 1910. A través de los años, se consolidó como uno de los eventos centrales de las fiestas patrias, el escaparate donde el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, despliegan su poderío, capacidad aramentística y táctica, y organización. La presencia de la presidenta en calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, fortalece su carácter de ceremonia de Estado.

Ruta y horario

La avanzada militar arrancará este martes 16 de septiembre a las 10:00 horas en Campo Marte. Desde ahí recorrerá Paseo de la Reforma y atravesará Avenida Juárez hasta llegar al Zócalo capitalino, donde se desplegarán las formaciones frente al balcón presidencial.

El acto se prevé concluya hacia las 13:00 horas, aunque el operativo de seguridad y movilidad empezará desde la madrugada del 16.

Dónde verlo

El desfile podrá seguirse en distintos frentes. En televisión abierta, Las Estrellas, Canal Once y Canal 22 transmitirán la ceremonia completa.

En plataformas digitales, el Gobierno de México y Cepropie ofrecerán señal en vivo a través de YouTube, mientras que las cuentas oficiales en Facebook y TikTok replicarán la cobertura.

PUEDES LEER: ¿Cuál es el horario del Metro y Metrobús en CDMX para el 15 de septiembre 2025?

Cierres y afectaciones viales

Las principales vialidades del centro permanecerán cerradas. Reforma, Avenida Juárez, 5 de Mayo y la Plaza de la Constitución serán resguardadas por elementos de tránsito y seguridad.

El Metro y el Metrobús también aplicarán modificaciones temporales en estaciones cercanas al Zócalo, por lo que se recomienda planear traslados con anticipación.