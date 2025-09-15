¿A Qué Hora Es el Grito en el Zócalo CDMX Este 15 de Septiembre?, Artistas, cartelera, horario, dónde ver en vivo y todo lo que tienes saber

¿A Qué Hora Es el Grito en el Zócalo CDMX Este 15 de Septiembre ?

En el emblemático Zócalo de la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2025 marca un hito: el primer Grito de Independencia encabezado por una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum.

Este 215 aniversario del inicio de la lucha independentista se celebra con austeridad, pero con un espíritu vibrante de unidad nacional, música regional mexicana y tradiciones que unen a miles de asistentes. La plancha de la Constitución se transforma en un escenario de fiesta popular, donde el orgullo patrio se mezcla con ritmos bailables y antojitos típicos, en un evento que resalta la diversidad cultural de México.

Bajo el lema de una celebración inclusiva y familiar, los festejos invitan a reflexionar sobre nuestra historia mientras se disfruta de un espectáculo gratuito que promete ser inolvidable, con énfasis en la seguridad y el acceso público.

FESTEJOS DEL 15 SEPTIEMBRE EN EL ZÓCALO DE LA CDMX

Los festejos en el Zócalo combinan elementos protocolarios con entretenimiento popular, enfocados en la ceremonia central y actividades complementarias. Entre las más importantes se incluyen:

Verbena Popular: Desde la tarde, la plancha se llena de puestos con antojitos mexicanos como pozole, tacos, chiles en nogada y dulces típicos, fomentando un ambiente festivo y familiar. Habrá decoraciones patrias con luces tricolores y espacios para convivencia.

Desde la tarde, la plancha se llena de puestos con antojitos mexicanos como pozole, tacos, chiles en nogada y dulces típicos, fomentando un ambiente festivo y familiar. Habrá decoraciones patrias con luces tricolores y espacios para convivencia. Presentaciones Culturales: Bailes folklóricos y actuaciones locales que rinden homenaje a la tradición mexicana, incluyendo interpretaciones como el “Himno Migrante” por parte de grupos invitados.

Bailes folklóricos y actuaciones locales que rinden homenaje a la tradición mexicana, incluyendo interpretaciones como el “Himno Migrante” por parte de grupos invitados. Concierto Gratuito: El corazón del evento, con música regional mexicana para bailar y cantar, liderado por artistas estelares.

El corazón del evento, con música regional mexicana para bailar y cantar, liderado por artistas estelares. Ceremonia del Grito de Independencia: El momento culminante, donde la presidenta Sheinbaum da el Grito desde el balcón de Palacio Nacional, seguido de vivas a los héroes de la Independencia.

El momento culminante, donde la presidenta Sheinbaum da el Grito desde el balcón de Palacio Nacional, seguido de vivas a los héroes de la Independencia. Espectáculo de Pirotecnia: Inmediatamente después del Grito, un show de fuegos artificiales ilumina el cielo del Centro Histórico.

Estos eventos no solo conmemoran la Independencia, sino que promueven la inclusión, con referencias a la migración y la diversidad cultural en las presentaciones.

Me preguntaron si había alguna novedad para el Grito de Independencia de este año. Les platico. pic.twitter.com/HRyD3q0Ov8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 12, 2025

ARTISTAS QUE DAN CONCIERTO GRATIS EN EL ZÓCALODE CDMX ESTE 15 DE SEPTIEMBRE

La cartelera musical de este año apuesta por el regional mexicano y talentos consolidados, creando un ambiente nostálgico y bailable. Basado en anuncios oficiales de la presidenta Sheinbaum, los artistas confirmados incluyen:

La Arrolladora Banda El Limón: El acto estelar, originarios de Sinaloa, con más de 40 años de trayectoria. Interpretarán éxitos como “Y Que Quede Claro”, “Sobre Mis Pies” y “Huele a Peligro”, poniendo a bailar a la multitud con su estilo banda.

El acto estelar, originarios de Sinaloa, con más de 40 años de trayectoria. Interpretarán éxitos como “Y Que Quede Claro”, “Sobre Mis Pies” y “Huele a Peligro”, poniendo a bailar a la multitud con su estilo banda. Alejandra Ávalos: Cantante multifacética con influencias pop y tradicionales, aportando versatilidad al lineup con su voz icónica.

Cantante multifacética con influencias pop y tradicionales, aportando versatilidad al lineup con su voz icónica. Legado de Grandeza: Grupo que rinde homenaje a la música mexicana, incluyendo una presentación especial del “Himno Migrante” para honrar a los mexicanos en el extranjero.

GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL ZÓCALO DE CDMX: HORARIOS

Hora Actividad Detalles 16:00-19:00 hrs. Apertura y Verbena Popular Acceso al Zócalo, instalación de puestos de comida y presentaciones culturales iniciales. 20:00 hrs. Inicio del Concierto Presentaciones de artistas invitados como Alejandra Ávalos y Legado de Grandeza, seguido del acto principal de La Arrolladora Banda El Limón. 23:00 hrs. Grito de Independencia Ceremonia oficial encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional. 23:15 hrs. aprox. Espectáculo de Pirotecnia Fuegos artificiales para cerrar la ceremonia. Hasta la medianoche Cierre de Festividades Continuación de la verbena y salida gradual de asistentes.

HORARIO DEL METRO, CALLES CERRADAS Y CÓMO LLEGAR AL ZÓCALO DE CDMX

Se recomienda llegar temprano debido a cierres viales en el Centro Histórico, como en avenidas como 5 de Mayo, Madero y 20 de Noviembre, a partir de las 16:00 hrs. El Metro cerrará estaciones cercanas como Zócalo/Tenochtitlán desde la tarde. El epicentro de los festejos es el Zócalo de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución del Centro Histórico.

Transporte Público: Metro Línea 2 (estación Zócalo, aunque podría cerrarse; alternativas como Allende o Bellas Artes). Metrobús Línea 4 (ruta hasta Bellas Artes).

Metro Línea 2 (estación Zócalo, aunque podría cerrarse; alternativas como Allende o Bellas Artes). Metrobús Línea 4 (ruta hasta Bellas Artes). Recomendaciones: Usa apps de movilidad como Uber o Didi para acercarte, pero camina el último tramo. Evita autos privados por cierres viales. Lleva identificación y sigue indicaciones de seguridad.

Para quienes prefieran disfrutar desde casa o no puedan asistir, hay múltiples opciones de transmisión en vivo:

Televisión Abierta: Canales como Las Estrellas (Canal 2), Azteca 7, Foro TV y posiblemente otros del sistema público.

Canales como Las Estrellas (Canal 2), Azteca 7, Foro TV y posiblemente otros del sistema público. Streaming: YouTube oficial del Gobierno de México (busca “Grito de Independencia 2025”), y canales de Televisa o TV Azteca.

YouTube oficial del Gobierno de México (busca “Grito de Independencia 2025”), y canales de Televisa o TV Azteca. Redes Sociales: Posibles lives en las cuentas oficiales de la Presidencia (@Claudiashein) o el Gobierno de CDMX en X, Facebook e Instagram.