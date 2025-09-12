Lugares para dar el Grito de Independencia en CDMX este 15 de septiembre

En el marco del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, una fecha tradicional que acostumbra a vestirse de verde, blanco y rojo, no puedes dejar pasar desapercibido el tradicional Grito de Independencia. Para celebrar el 15 de septiembre, la Ciudad de México contará con eventos para reunirte con tus seres queridos tomando en cuenta gustos y presupuestos.

Lugares para visitar y dar el Grito de Independencia

Zócalo Capitalino

El principal punto de reunión para disfrutar de las fiestas patrias será la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum dará el Grito de Independencia y posteriormente los presentes podrán disfrutar del concierto de La Arrolladora Banda el Limón. Disfrutar de este evento no tendrá ningún costo.

Mirador Torre Latino

La Torre Latino ofrece una cena mexicana con música en vivo y sobre todo, una vista espectacular hacia el Zócalo. Esta es una opción para disfrutar de una velada desde las alturas, donde podrás disfrutar de los fuegos artificiales y tomarte impresionantes fotos para el recuerdo.

Ubicación: Mirador Torre Latinoamericana, Eje Central #2, CDMX

Museo del Tequila y el Mezcal (MUTEM)

En la Plaza Garibaldi podrás disfrutar de un buffet mexicano, acompañado de mariachi, DJ en vivo y un recorrido por el museo. Desde su terraza tendrás la oportunidad de tener una vista privilegiada a la hora de los fuegos pirotécnicos que se lanzarán en el Zócalo, tras el Grito de Independencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ubicación: MUTEM, Plaza Garibaldi, CDMX

Arango Cantina

En este lugar preparan una cena de seis tiempos que está a cargo del chef Alejandro Cuatepotzo. Ante su icónica terraza frente al Monumento a la Revolución, podrás disfrutar de mariachi, DJ y un espectáculo de pirotecnia que te dejará una buena experiencia para dar el Grito de Independencia.

Ubicación: Avenida de la República 157, 7º piso, Tabacalera, CDMX

El Mexicano

Este restaurante nos ofrece una experiencia gastronómica de tres tiempos. Su ambiente y decoración se sumergen completamente a las celebraciones del 15 de septiembre y además de su exquisita comida, también podrás disfrutar del norteño y mariachi, danza folklórica y un DJ en vivo. Para este día especial, en su menú destacan chiles en nogada y el pozole.

Ubicación: Río Tiber #107 Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Salón Tenampa

El Salón Tenampa es una de las cantinas favoritas para celebrar el 15 de septiembre junto al tradicional mariachi y la música en vivo. Para la noche mexicana, los comensales podrán disfrutar del buffet que tendrá un costo de mil pesos.

Entre los antojitos mexicanos podrán encontrar ensalada de nopal, jícamas con chile, guacamole, pambazos con papa y chorizo, tlacoyos, pozole y más. Además, habrá imitadores de Paquita la del Barrio, Juan Gabriel, Vicente Fernández, entre otros.

Ubicación: Plaza Garibaldi #12 Col. Centro, Ciudad de México

Celebración en las alcaldías de la CDMX

Las alcaldías de la Ciudad de México brindarán conciertos gratuitos para dar el Grito de Independencia donde contarán con la participación de Yahir, María León, Sonora Dinamita, Remmy Valenzuela, Víctor García, entre otros.