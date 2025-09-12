COYOACÁN: ¿Qué artistas estarán el 15 de Septiembre 2025? Horarios, cartelera, calles cerradas y dónde ver EN VIVO

Sofi Saar, una gran artista del regional mexicano, se presentará en la alcaldía Coyoacán este 15 de septiembre.

La Ciudad de México está de manteles largos para celebrar las fiestas patrias este 15 de septiembre y, como ya lo hemos compartido en W Radio, varias alcaldías de la capital han revelado sus carteleras, y ahora es turno de hablar de Coyoacán.

Y es que, a través de redes sociales, se dieron a conocer los artistas que llenarán de música y entretenimiento esta noche de fiesta.

Artistas confirmados para el Grito en Coyoacán

Se trata de Alberto Barros, con llega con un toque tropical y de reggae; Daniel y su Maracombo Orquesta; la talentosa Sofi Saar, una gran artista del regional mexicano; y el grupo Kapula.

¿Dónde será el Grito de Independencia para verlo EN VIVO?

El tradicional Grito de Independencia se llevará a cabo en el Jardín Hidalgo, en el centro de Coyoacán, donde podrás disfrutarlo completamente en vivo.

¿Cómo llegar al centro de Coyoacán?

La ruta más conocida para llegar es a través del Metro General Anaya, de la Línea 2, penúltima estación antes de la terminal sur, Tasqueña.

Ya que salgas del Metro, debes de caminar hacia la calle 20 de Agosto, que cruza la Calzada de Tlalpan. Ojo, para no perderte al subir las escaleras del andén, busca la salida que dice “Museo Nacional de las Intervenciones”. Afuera vas a ver un sitio de taxis; desde ahí puedes tomar un microbús, subirte a la RTP o, si prefieres, caminar directo al corazón de Coyoacán.

¿Habrá cierres viales?

Hasta el momento no se ha informado sobre cierres de calles, así que no hay de qué preocuparse, solo ve y celebra.

