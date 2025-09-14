Anaya es un prófugo de la justicia con fuero, responde Luisa Alcalde al panista

La líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señalóal panista Ricardo Anaya de ser "un prófugo de la justicia con fuero".

No entiende o no quiere entender que, gracias a un gobierno de Morena, Hernán Bermúdez finalmente fue detenido, fue la respuesta de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, al senador del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya.

Y es que tras darse a conocer la captura del líder del grupo criminal “La barredora”, el legislador reiteró preocupación entre los gobiernos de Morena y la delincuencia organizada, por lo que exigió al gobierno federal cero encubrimiento y responsables “en toda la cadena de mando”.

A través de su cuenta de la red social “X”, Luisa María Alcalde afirmó que en el Movimiento de la Cuarta Transformación, “no hay espacio para la complicidad ni la impunidad”, en cambio señaló a Anaya Cortés de ser un “prófugo de la justicia con fuero, sobre el que pesan casos de corrupción en Querétaro, o el de Odebrecht, donde se recibieron y repartieron cientos de millones en sobornos”.

TE PUEDE INTERESAR: Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco, enfrenta proceso de extradición, tras su captura en Paraguay

En el texto mencionó que no por nada, el panista “huyó del país 6 años y regresó solo cuando se vio cobijado por el fuero”. Luisa María Alcalde, finalizó afirmando que “nadie le cree a Ricardo, el senador más corrupto de la historia”.

A través de la misma red social, Ricardo Anaya publicó un comunicado con cinco puntos donde afirma que todo el albiazul, pide una investigación a fondo e imparcial, cero encubrimiento a posibles cómplices, transparencia total incluyendo el cómo Hernán Bermúdez llegó a su cargo en Tabasco, medidas de protección a testigos, denunciantes, periodistas y servidores públicos que colaboren y por último sanciones ejemplares.

TE PUEDE INTERESAR: Adán Augusto López dispuesto a comparecer por nexos de Hernán Bermúdez, presunto líder de ‘La Barredora’

En dicho comunicado manifestó interés por los señalamientos al senador Adán Augusto López y al propio expresidente Andrés Manuel López Obrador.

ahz.