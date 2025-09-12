Registro a la Beca Rita Cetina inicia 15 se septiembre: Guía COMPLETA para inscribirte al apoyo de mil 900 pesos
Te explicamos cómo hacer el registro, recuperar tu cuenta de Llave MX y qué documentos necesitarás para no tener contratiempos.
Este lunes comienza el registro para la Beca Rita Cetina, para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria y si quieres que tu hija o hijo sea beneficiario del programa y reciba mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos extra por estudiante, aquí te compartimos una guía completa sobre cómo hacer el registro, los requisitos que debes preparar y los accesos que necesitarás.
El primer paso: tener una cuenta a Llave MX
Antes de empezar, necesitas una cuenta Llave MX. Si aún no la tienes, hazla así:
- Entra a: www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml.
- Captura tu CURP, confirma que no eres un robot y revisa que tus datos sean correctos.
- Agrega tu código postal, dirección, número de teléfono y correo electrónico.
- Crea una contraseña segura.
¿Olvidaste tu usuario o contraseña?
Para recuperar tu contraseña haz lo siguiente:
- Ingresa a llave.gob.mx.
- Haz clic en la opción “Olvidé mi contraseña”.
- Escribe el correo electrónico que registraste en tu cuenta.
- Revisa tu bandeja de entrada y usa el enlace que recibirás para restablecer tu contraseña.
- Crea y confirma tu nueva contraseña.
Por otro lado, si perdiste tu usuario, sigue estos pasos:
- Regresa a llave.gob.mx.
- Selecciona la opción “Olvidé mi usuario”.
- Captura tu CURP y da clic en Consultar.
- Requisitos para registrarte en la Beca Rita Cetina
¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina?
Ahora si, una vez que tienes tu cuenta, ahí te van los documentos que necesitas:
- CURP del responsable y del beneficiario.
- Número telefónico.
- Correo electrónico.
- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
También necesitarás la clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela donde estudia tu hija o hijo. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez indica que puedes ubicarla siguiendo estos muy sencillos pasos:
- Métete a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx.
- Selecciona el estado, municipio y localidad donde se ubica la escuela.
- Da clic en Buscar escuela y ahí aparecerá la CCT.
Paso a paso para registrarte en la Beca Rita Cetina
Una vez que tengas todo listo, haz tu registro de esta forma:
- Otra vez, entra a llave.gob.mx.
- Da clic en Crear cuenta.
- Captura tu CURP y código postal.
- Proporciona tu correo electrónico y número de celular.
- Crea una contraseña de al menos 8 caracteres, que incluya una letra mayúscula, una minúscula y un número.
- Revisa tu correo electrónico y SMS para confirmar tu información.
