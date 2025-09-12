;

Registro a la Beca Rita Cetina inicia 15 se septiembre: Guía COMPLETA para inscribirte al apoyo de mil 900 pesos

Te explicamos cómo hacer el registro, recuperar tu cuenta de Llave MX y qué documentos necesitarás para no tener contratiempos.

Registro a la Beca Rita Cetina inicia 15 se septiembre: Guía completa para inscribirte al apoyo de mil 900 pesos para estudiantes de secundaria

Registro a la Beca Rita Cetina inicia 15 se septiembre: Guía completa para inscribirte al apoyo de mil 900 pesos para estudiantes de secundaria

Edgar Herrera López

Este lunes comienza el registro para la Beca Rita Cetina, para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria y si quieres que tu hija o hijo sea beneficiario del programa y reciba mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos extra por estudiante, aquí te compartimos una guía completa sobre cómo hacer el registro, los requisitos que debes preparar y los accesos que necesitarás.

El primer paso: tener una cuenta a Llave MX

Antes de empezar, necesitas una cuenta Llave MX. Si aún no la tienes, hazla así:

  • Entra a: www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml.
  • Captura tu CURP, confirma que no eres un robot y revisa que tus datos sean correctos.
  • Agrega tu código postal, dirección, número de teléfono y correo electrónico.
  • Crea una contraseña segura.

¿Cómo activar mi cuenta Llave MX para la Beca Rita Cetina en 2025?

¿Olvidaste tu usuario o contraseña?

Para recuperar tu contraseña haz lo siguiente:

  1. Ingresa a llave.gob.mx.
  2. Haz clic en la opción “Olvidé mi contraseña”.
  3. Escribe el correo electrónico que registraste en tu cuenta.
  4. Revisa tu bandeja de entrada y usa el enlace que recibirás para restablecer tu contraseña.
  5. Crea y confirma tu nueva contraseña.

Por otro lado, si perdiste tu usuario, sigue estos pasos:

  1. Regresa a llave.gob.mx.
  2. Selecciona la opción “Olvidé mi usuario”.
  3. Captura tu CURP y da clic en Consultar.
  4. Requisitos para registrarte en la Beca Rita Cetina

¿Cómo recuperar mi contraseña de mi cuenta Llave MX?

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina?

Ahora si, una vez que tienes tu cuenta, ahí te van los documentos que necesitas:

  • CURP del responsable y del beneficiario.
  • Número telefónico.
  • Correo electrónico.
  • Identificación oficial vigente.
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

También necesitarás la clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela donde estudia tu hija o hijo. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez indica que puedes ubicarla siguiendo estos muy sencillos pasos:

  1. Métete a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx.
  2. Selecciona el estado, municipio y localidad donde se ubica la escuela.
  3. Da clic en Buscar escuela y ahí aparecerá la CCT.

Paso a paso para registrarte en la Beca Rita Cetina

Una vez que tengas todo listo, haz tu registro de esta forma:

  1. Otra vez, entra a llave.gob.mx.
  2. Da clic en Crear cuenta.
  3. Captura tu CURP y código postal.
  4. Proporciona tu correo electrónico y número de celular.
  5. Crea una contraseña de al menos 8 caracteres, que incluya una letra mayúscula, una minúscula y un número.
  6. Revisa tu correo electrónico y SMS para confirmar tu información.

Beca Rita Cetina 2025: Guía completa para registrarse y recibir mil pesos bimestrales.

