Registro a la Beca Rita Cetina inicia 15 se septiembre: Guía completa para inscribirte al apoyo de mil 900 pesos para estudiantes de secundaria

Este lunes comienza el registro para la Beca Rita Cetina, para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria y si quieres que tu hija o hijo sea beneficiario del programa y reciba mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos extra por estudiante, aquí te compartimos una guía completa sobre cómo hacer el registro, los requisitos que debes preparar y los accesos que necesitarás.

El primer paso: tener una cuenta a Llave MX

Antes de empezar, necesitas una cuenta Llave MX. Si aún no la tienes, hazla así:

Entra a: www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml.

Captura tu CURP, confirma que no eres un robot y revisa que tus datos sean correctos.

Agrega tu código postal, dirección, número de teléfono y correo electrónico.

Crea una contraseña segura.

¿Olvidaste tu usuario o contraseña?

Para recuperar tu contraseña haz lo siguiente:

Ingresa a llave.gob.mx. Haz clic en la opción “Olvidé mi contraseña”. Escribe el correo electrónico que registraste en tu cuenta. Revisa tu bandeja de entrada y usa el enlace que recibirás para restablecer tu contraseña. Crea y confirma tu nueva contraseña.

Por otro lado, si perdiste tu usuario, sigue estos pasos:

Regresa a llave.gob.mx. Selecciona la opción “Olvidé mi usuario”. Captura tu CURP y da clic en Consultar. Requisitos para registrarte en la Beca Rita Cetina

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina?

Ahora si, una vez que tienes tu cuenta, ahí te van los documentos que necesitas:

CURP del responsable y del beneficiario.

Número telefónico.

Correo electrónico.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

También necesitarás la clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela donde estudia tu hija o hijo. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez indica que puedes ubicarla siguiendo estos muy sencillos pasos:

Métete a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx. Selecciona el estado, municipio y localidad donde se ubica la escuela. Da clic en Buscar escuela y ahí aparecerá la CCT.

Paso a paso para registrarte en la Beca Rita Cetina

Una vez que tengas todo listo, haz tu registro de esta forma:

Otra vez, entra a llave.gob.mx. Da clic en Crear cuenta. Captura tu CURP y código postal. Proporciona tu correo electrónico y número de celular. Crea una contraseña de al menos 8 caracteres, que incluya una letra mayúscula, una minúscula y un número. Revisa tu correo electrónico y SMS para confirmar tu información.

