;

  • 01 SEP 2025, Actualizado 23:30

Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Así puedes registrar a estudiantes de primaria de nuevo ingreso al apoyo de útiles

Hoy empezó el registro para obtener el apoyo de útiles y uniformes escolares en la CDMX

Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Así puedes registrar a estudiantes de primaria de nuevo ingreso y recibir el apoyo de útiles y uniformes.

Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Así puedes registrar a estudiantes de primaria de nuevo ingreso y recibir el apoyo de útiles y uniformes.

Edgar Herrera López

Este 1 de septiembre arrancó el registro al programa de la Ciudad de México Mi Beca para Empezar para estudiantes de nuevo ingreso y si quieres inscribir a tu hijo y que reciba el apoyo anual de útiles escolares y uniformes, aquí te contamos cómo hacerlo si está en preescolar, primaria o secundaria.

Requisitos para registrar a estudiantes de nuevo ingreso a Mi Beca para Empezar

Antes de comenzar con el registro, asegúrate de tener a la mano los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
  • CURP del beneficiario.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Benito Juárez 2025: ¿Qué documentos digitalizar para registrarse al programa y recibir mil 900 pesos?

Nueva tarjeta de Mi Beca para Empezar en la Ciudad de México.

¿Cómo hacer el registro a la beca Mi Beca para Empezar en CDMX?

El Fideicomiso para el Bienestar de la Ciudad de México indicó que el registro se realiza en línea y los pasos son los siguientes:

  • Cuenta Llave CDMX, que debes tenerla activa. Si no tienes una, entra a llave.cdmx.gob.mx y regístrate con tus datos como madre, padre o tutor.
  • Una vez creada tu cuenta, entra a registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.
  • Captura los datos del beneficiario (tu hijo o hija).
  • Confirma la información y guarda el folio de registro.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina 2025: ¿Olvidaste tu Llave MX? Así puedes recuperarla para registrarte el 15 de septiembre

Convocatoria Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: ¿Cómo hacer el registro en línea si soy de nuevo ingreso?

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad