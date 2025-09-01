Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Así puedes registrar a estudiantes de primaria de nuevo ingreso al apoyo de útiles

Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Así puedes registrar a estudiantes de primaria de nuevo ingreso y recibir el apoyo de útiles y uniformes.

Este 1 de septiembre arrancó el registro al programa de la Ciudad de México Mi Beca para Empezar para estudiantes de nuevo ingreso y si quieres inscribir a tu hijo y que reciba el apoyo anual de útiles escolares y uniformes, aquí te contamos cómo hacerlo si está en preescolar, primaria o secundaria.

Requisitos para registrar a estudiantes de nuevo ingreso a Mi Beca para Empezar

Antes de comenzar con el registro, asegúrate de tener a la mano los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

CURP del beneficiario.

¿Cómo hacer el registro a la beca Mi Beca para Empezar en CDMX?

El Fideicomiso para el Bienestar de la Ciudad de México indicó que el registro se realiza en línea y los pasos son los siguientes:

Cuenta Llave CDMX, que debes tenerla activa. Si no tienes una, entra a llave.cdmx.gob.mx y regístrate con tus datos como madre, padre o tutor.

Una vez creada tu cuenta, entra a registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.

Captura los datos del beneficiario (tu hijo o hija).

Confirma la información y guarda el folio de registro.

