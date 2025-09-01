Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Así puedes registrar a estudiantes de primaria de nuevo ingreso al apoyo de útiles
Hoy empezó el registro para obtener el apoyo de útiles y uniformes escolares en la CDMX
Este 1 de septiembre arrancó el registro al programa de la Ciudad de México Mi Beca para Empezar para estudiantes de nuevo ingreso y si quieres inscribir a tu hijo y que reciba el apoyo anual de útiles escolares y uniformes, aquí te contamos cómo hacerlo si está en preescolar, primaria o secundaria.
Requisitos para registrar a estudiantes de nuevo ingreso a Mi Beca para Empezar
Antes de comenzar con el registro, asegúrate de tener a la mano los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
- CURP del beneficiario.
¿Cómo hacer el registro a la beca Mi Beca para Empezar en CDMX?
El Fideicomiso para el Bienestar de la Ciudad de México indicó que el registro se realiza en línea y los pasos son los siguientes:
- Cuenta Llave CDMX, que debes tenerla activa. Si no tienes una, entra a llave.cdmx.gob.mx y regístrate con tus datos como madre, padre o tutor.
- Una vez creada tu cuenta, entra a registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.
- Captura los datos del beneficiario (tu hijo o hija).
- Confirma la información y guarda el folio de registro.
