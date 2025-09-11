Comisión de Búsqueda: Martha Lidia Pérez es la nueva titular

Martha Lidia Pérez es veracruzana, abogada y maestra en derecho penal y criminología.

La abogada veracruzana Martha Lidia Pérez Gumecindo, fue designada como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, en sustitución de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún quien renunció en julio pasado

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que su nombramiento surgió de un proceso de selección iniciado el pasado 8 de agosto.

“Fueron 76 los perfiles propuestos por colectivos, figuras expertas y organizaciones de la sociedad civil, 27 cumplieron con los requisitos formales establecidos en las bases y, al final, 25 personas fueron entrevistadas” — Rosa Icela Rodríguez

¿Quién es Martha Lidia Pérez Gumecindo?

Martha Lidia Pérez Gumecindo es una abogada veracruzana, experta en criminología y especializada en la búsqueda de personas. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad del Golfo y tiene una maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología.

Su experiencia profesional incluye haber fungido como servidora pública en la agencia del Ministerio Público Investigadora Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia, y como Fiscal Especial en Investigación de los delitos de Desaparición Forzada en la Fiscalía General de la República (FGR).

Ha impartido programas de capacitación sobre Derechos Humanos y ha colaborado en la elaboración de instrumentos para detectar necesidades psicosociales de familiares de personas desaparecidas.

¿Por qué renunció Teresa Guadalupe Reyes Sahagún?

Teresa Guadalupe Reyes Sahagún renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en medio de crecientes críticas por parte de colectivos y familiares de personas desaparecidas.

Colectivos cuestionaron su perfil, considerándolo más político que técnico, y señalaron que carecía de la preparación adecuada para el cargo.

Falta de resultados: Hubo acusaciones y reproches por la falta de resultados en la búsqueda de personas.

Hubo acusaciones y reproches por la falta de resultados en la búsqueda de personas. Falta de empatía y sensibilidad: Familiares de personas desaparecidas indicaron que no les abría espacios, que no era una persona empática, que no los escuchaba y que carecía de sensibilidad.

Familiares de personas desaparecidas indicaron que no les abría espacios, que no era una persona empática, que no los escuchaba y que carecía de sensibilidad. Proyectos truncados y perfiles sin experiencia: Se mencionó que bajo su gestión se frenaron proyectos y se contrataron perfiles sin experiencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la renuncia de Reyes Sahagún fue una “decisión propia”.

¿Cómo fue el proceso para elegir una nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda?

El proceso para la selección de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda fue muy criticado, y estuvo coordinado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Este fue el procedimiento:

Convocatoria pública: La SEGOB emitió una convocatoria pública el 8 de agosto de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. La convocatoria permitía que colectivos de víctimas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil propusieran candidatos.

La SEGOB emitió una convocatoria pública el 8 de agosto de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. La convocatoria permitía que colectivos de víctimas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil propusieran candidatos. Recepción de perfiles: Se recibieron 76 propuestas de perfiles. De estos, 33 aceptaron su postulación y completaron el registro.

Se recibieron 76 propuestas de perfiles. De estos, 33 aceptaron su postulación y completaron el registro. Filtrado de candidatos: Después de una revisión minuciosa, solo 27 de los perfiles propuestos cumplieron con los requisitos formales establecidos en la convocatoria.

Después de una revisión minuciosa, solo 27 de los perfiles propuestos cumplieron con los requisitos formales establecidos en la convocatoria. Consulta y entrevistas: Se habilitó un micrositio para que los ciudadanos y colectivos pudieran enviar comentarios sobre los perfiles. Del 31 de agosto al 9 de septiembre, los candidatos finalistas fueron sometidos a entrevistas y evaluaciones de idoneidad, en las que se valoró su experiencia, visión y plan de trabajo.

Se habilitó un micrositio para que los ciudadanos y colectivos pudieran enviar comentarios sobre los perfiles. Del 31 de agosto al 9 de septiembre, los candidatos finalistas fueron sometidos a entrevistas y evaluaciones de idoneidad, en las que se valoró su experiencia, visión y plan de trabajo. Envío de la terna: El 10 de septiembre, la Secretaría de Gobernación entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum la lista de los perfiles idóneos para el cargo.

El 10 de septiembre, la Secretaría de Gobernación entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum la lista de los perfiles idóneos para el cargo. Designación: Finalmente, el 11 de septiembre, la presidenta Sheinbaum designó a Martha Lidia Pérez Gumecindo como la nueva titular de la CNB, destacando su perfil técnico y su experiencia.

