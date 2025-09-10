3 muertos y 70 lesionados: Cifras oficiales de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa

La Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, actualizó la información y cifras oficiales del accidente de este miércoles, donde una pipa de gas LP volcó y explotó en Santa Martha Acatitla, a la altura de Puente de la Concordia.

En conferencia de prensa, Brugada aumentó la cifra de heridos de los que se habían reportado por la tarde, además de confirmar las primeras personas fallecidas.

CIFRAS OFICIALES DEL ACCIDENTE DE LA PIPA DE GAS EN IZTAPALAPA

* Información oficial del Gobierno de la CDMX a las 19:00 Hrs

70 Heridos

3 Fallecidos

51 Hombres

16 mujeres

3 Menores

HAY LESIONADOS QUE NO HAN SIDO IDENTIFICADOS

Las autoridades de la Ciudad de México dieron la lista de todos los hospitales donde se están atendiendo a todos los heridos del accidente, así como los nombres de todos los afectados. Pero también aclararon que, hasta el momento hay dos afectados que no han sido identificados.

No se tiene registro de nombre, edad y tampoco han llegado familiares o conocidos a atenderlos.

El reporte oficial es que son 51 hombres, 16 mujeres y 3 bebés los hospitalizados.

A continuación te dejamos la lista de todos los hospitales donde fueron trasladados los lesionados, así como el nombre de las 67 personas que ya están siendo atendidas, sin contar a los que no han sido identificados.

HOSPITALES A LOS QUE FUERON TRASLADADAS LAS VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN DE UNA PIPA DE GAS EN IZTAPALAPA

12 Hospital Juan Ramón de la fuente

9 Hospital Ampliación Emiliano Zapata

15 IMSS Los reyes La Paz

15 ISSSTE Morelos

1 ISSSTE Zaragoza

1 Rubén Leñero

5 Instituto Nacional de Rehabilitación

LISTA COMPLETA DE PERSONAS LESIONADAS

Lista completa de lesionados de explosión de pipa de gas en Iztapalapa Ampliar

CÓMO FUE EL ACCIDENTE DE LA PIPA DE GAS EN IZTAPALAPA

Alrededor de las 14:20 horas de este miércoles, una pipa de gas LP con capacidad de 49,500 litros volcó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la colonia Ermita Zaragoza de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Esto provocó una fuga de gas que derivó en una explosión e incendio masivo, afectando a peatones, conductores y vehículos cercanos al paradero de la estación Santa Martha Acatitla de la Línea A del Metro CDMX.

El fuego consumió al menos 28 vehículos, incluyendo autos particulares y una motoneta, generando una bola de fuego de hasta 30 metros de altura y un humo negro que cubrió la zona.

También se han reportado daños en casas y locales aledaños al lugar del siniestro, así como perros y una paloma que fueron atendidos por quemaduras.