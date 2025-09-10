Explota pipa de gas en Santa Martha, Iztapalapa; hay varias personas lesionadas VIDEO

Fuerte movilización este miércoles en Iztapalapa, en la zona de Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, donde según los primeros reportes, una pipa de gas explotó, causando daños a su al rededor y dejando varias personas afectadas.

Se habla de varios autos que se encontraban cerca del lugar, completamente destrozados, además de llamas que alcanzaron varios metros de altura.

En imágenes compartidas en redes sociales se observa el momento de la explosión y como personas que se encontraban cerca tuvieron que salir huyendo en medio de gritos y preocupación.

En palabras de el jefe vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, para NMAS, informó que hay varias personas lesionadas, quienes reciben atención de urgencia y ya fueron trasladados a diferentes centros médicos debido a la gravedad de sus lesiones.

ASÍ FUE LA EXPLOSIÓN DE PIPAS DE GAS EN IZTAPALAPA

A continuación se detalla parte del reporte oficial de las autoridades de la Ciudad de México sobre el incidente con las Pipas de Gas en Iztapalapa:

Se informa de explosión en el Paradero de Santa Martha, se necesita apoyo de Patrullas, Bomberos y personal médico. En el lugar visualizan humo, fuego y desconocen de personas lesionadas. Refieren que en el lugar hubo varias explosiones y podría ser una Pipa de transporte de Gas LP. En el lugar visualizan a dos hombres de aproximadamente 28 – 30 años de edad que cuentan con lesiones por quemaduras. La explosión alcanza a varios vehículos que transitaban por la Autopista. Se presentan Patrullas de sector, unidad médica de Fénix 10 de PC Iztapalapa. En el lugar informan de 2 menores de edad de aproximadamente 1- 2 años que cuentan con lesiones por quemaduras. Se presentan unidades médicas 685 y 679 de CRUM, Unidad médica 688 de CRUM. El incendio afecto los cables del Trolebús. El incendio se extiende hacia la estación del Metro de Santa Martha. Dan un hombre lesionado por quemaduras cerca del Hotel Oasis. Esto ocurre con dirección hacia el Puente de la Concordia con dirección hacia la Ciudad de México en la Autopista México Puebla.

HAY MÁS DE 50 HERIDOS, INCLUIDOS DOS BEBÉS

Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informaron que la primera cifra del incidente son 57 personas heridas, incluidas dos menores de edad, además de 18 vehículos afectados y 1 motoneta.

Al lugar de los hechos llegaron equipos de vulcanos y unidades de Cóndores para el apoyo de sobre vuelo y probables traslados de personas lesionadas. Varias ambulancias ya trabajan en la atención y traslado terrestre de víctimas.

Los hospitales a los que fueron llevados los lesionados son: Hospitales Iztapalapa, IMSS Los Reyes y clínica del ISSSTE Zaragoza Balbuena.

LISTA DE PERSONAS LESIONADAS Y QUE ESTAN SIENDO ATENDIDAS

1.- Jaime Berra Urieta, Edad 49 años, SCQ 50%

2.- Esteban Rivera Flores, Edad 23, SCQ 35%

3.- Fredy Sanchez Gil, Edad desconocida, SCQ 50%

4.- Jesus Noe Tovar Garcia, Edad Desconocida, SCQ 90%.

5.- Kevin Diaz Monte de Ocampo, Edad desconocida, SCQ 80%

6.- Eduardo Noe Morales, Edad desconocida, SCQ 100%.

7.- Juan Carlos Sanchez Blas, Edad desconocida, SCQ 100%

8.- Osvaldo Gutierrez Espinosa, Edad 28 años, SCQ 40%

9.- Oscar Garcia Rivera, Esad desconocida, SCQ 40%