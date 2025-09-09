Nepal en crisis: Incendian casas de políticos, el aeropuerto cierra y renuncia el primer ministro; Te contamos qué está pasando

La crisis política se ha apoderado de Nepal en los últimos días, escalando a tal nivel que el primer ministro, K.P. Sharma Oli, se vio forzado a renunciar a su cargo. La decisión se tomó después de dos días de protestas masivas, impulsadas por un movimiento de jóvenes de la llamada “Generación Z”, que exigen el fin de la corrupción y el autoritarismo.

El panorama es grave: las manifestaciones han dejado 19 muertos y más de 300 heridos (hasta el momento), según el mismo K.P. Sharma Oli en su carta de renuncia.

El ahora exmandatario, que lideraba el gobierno desde julio de 2024, aseguró que su dimisión busca abrir la puerta a una solución política y resolver los problemas que enfrenta el país asiático. Pero, ¿qué llevó a esta situación tan extrema?

¿Qué está pasando en Nepal?

Lo que empezó como un movimiento de jóvenes, que se organizaban en redes sociales, se convirtió en una protesta a gran escala que provocó incendios, destrozos y un ambiente de caos en la capital, Katmandú. Los manifestantes prendieron fuego a las casas de varios líderes políticos, incluyendo la del ex primer ministro, K.P. Sharma Oli.

También quemaron el edificio principal del Parlamento y provocaron el cierre parcial del aeropuerto internacional de Katmandú.

La situación se agravó al punto de que cinco ministros del gobierno de Oli renunciaron en protesta por el manejo de las manifestaciones. Uno de ellos, el ministro de Agricultura, Ramnath Adhikari, acusó al gobierno de tener un “comportamiento dictatorial”, criticando la represión y el uso de la fuerza contra los manifestantes.

The Prime Minister of Nepal, K. P. Sharma Oli, has resigned after protests against government corruption pic.twitter.com/bMHYjl3XKy — Pubity (@pubity) September 9, 2025

¿Por qué protestan los jóvenes en Nepal?

Las protestas comenzaron por el bloqueo de redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y X (antes Twitter), una medida impuesta por el gobierno que buscaba obligar a las empresas a registrarse ante las autoridades. Este veto fue la gota que derramó el vaso, exacerbando el descontento de los jóvenes.

Con el paso de los días, el movimiento se volcó a denunciar problemas más profundos, como el nepotismo y la corrupción que, según ellos, dominan la política del país. Los jóvenes protestaban en redes con etiquetas como “#NepoKid” y “#NepoBabies”, señalando que las oportunidades se heredan en lugar de ganarse por mérito. La respuesta de la policía, con cañones de agua, gases lacrimógenos y fuego real, solo avivó la indignación y la violencia en las calles.

La crisis en Nepal ha captado la atención del mundo. La Unión Europea, a través de su portavoz de Asuntos Exteriores, condenó la muerte de manifestantes y urgió a las autoridades a “tomar todas las medidas necesarias para proteger vidas”. Además, solicitó una investigación independiente sobre los fallecimientos y un diálogo para que todas las partes resuelvan sus diferencias y garanticen el respeto de los derechos fundamentales.

