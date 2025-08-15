Se registra incendio en alcaldía Iztacalco

Bomberos y servicios de emergencia realizan labores por incendio en una fábrica de peluches en Av. del Recreo, entre Zapotla y La Viga en la Colonia, Barrio Los Reyes.

La titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, se encuentra en el lugar para atender la emergencia .

Se registra incendio en Chimalpopoca y Av. del Recreo, colonia Barrio Los Reyes, @IztacalcoAl. Equipos de atención de emergencias trabajan en el lugar; evita circular por la zona. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 15, 2025

Hasta el momento no se reportan lesionados pese a la densa columna de humo negro que es percibida desde diversos puntos de la Ciudad de México.

En breve más información...