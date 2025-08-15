;

  • 15 AGO 2025, Actualizado 22:40

Se registra incendio en alcaldía Iztacalco

Servicios de emergencia laboran en el lugar para controlar la columna de humo

Víctor Sandoval Hernández

Bomberos y servicios de emergencia realizan labores por incendio en una fábrica de peluches en Av. del Recreo, entre Zapotla y La Viga en la Colonia, Barrio Los Reyes.

La titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, se encuentra en el lugar para atender la emergencia .

Hasta el momento no se reportan lesionados pese a la densa columna de humo negro que es percibida desde diversos puntos de la Ciudad de México.

