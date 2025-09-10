Así defendía Charlie Kirk el uso de armas de fuego: Las muertes valen la pena por la Segunda Enmienda

Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, fundador y presidente conservador de Turning Point USA, y quien recibió un disparo en un evento en la Universidad de Utah, defendió durante mucho tiempo el derecho a portar armas.

De hecho, su primer libro, de gran extensión, habla del derecho a portar armas y se titula: “La Segunda Enmienda y la Herencia de Caza”.

La Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege el derecho a poseer y portar armas.

En 2017 subió una fotografía a Twitter, con la leyenda: “No hay Primera Enmienda sin la Segunda Enmienda”

¿Qué ha dicho Charlie Kirk sobre las muertes por armas de fuego?

En 2023, Kirk declaró que las muertes por armas de fuego “valen la pena” para preservar los derechos de la Segunda Enmienda en Estados Unidos, después de que en un tiroteo masivo mataran a seis personas, incluidos niños, en la Escuela Christian Covenant de Nashville, Tennessee.

“Creo que vale la pena tener un costo de, desafortunadamente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios. Es un acuerdo prudente. Es racional. Nadie habla así. Viven en un universo completamente alternativo”. — Charlie Kirk

¿Qué postura mantiene sobre otros conflictos internacionales?

Pero además, en su podcast, Charlie Kirk defendió cada masacre en Gaza y justificó la campaña de hambruna de Israel.

Charlie Kirk has defended every massacre in Gaza and used every platform available to justify Israel’s starvation campaign pic.twitter.com/5ClTdFlJG7 — Ashok Kumar | 🇵🇸 (@broseph_stalin) September 10, 2025

Y en redes sociales publicó: “Las muertes de mujeres y niños en Gaza son culpa de Hamás, no de Israel, así como las muertes en Japón durante la Segunda Guerra Mundial fueron culpa de Japón, no de América. Cuando un gobierno se involucra en una agresión no provocada y asesina, ellos son los culpables de todo lo que resulta.”

