Encuentran sin vida a Abraham Jeremías Pérez, capitán de la Marina señalado por huachicol fiscal

Este lunes se reportó la muerte, presuntamente por suicidio, del capitán de la Secretaría de Marina Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas.

Lo habían señalado de presuntos vínculos con la red de huachicol fiscal por la que detuvieron a 14 personas, entre ellos un sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

La dependencia dio a conocer el fallecimiento de uno de sus integrantes en Tamaulipas, sin dar mayores detalles.

La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas.



La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los… — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 8, 2025

¿Cómo participó el capitán Abraham Jeremías Pérez en la red de huachicol fiscal?

La investigación sobre esta red criminal de hidrocarburos surgió a partir del decomiso de miles de litros de diesel ocurrido en marzo en la aduana de Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, el exdirector de aduanas de Tampico fue quien involucró a Pérez en la red de huachicol fiscal.

Acusó que Abraham Jeremías Pérez había recibido sobornos vinculados con el ingreso de combustibles disfrazados de otros productos, para evadir el pago de impuestos.

Elementos de la Marina marchan rinden homenaje por el Día de la Marina Ampliar

Deslindan a Rafael Ojeda de red de huachicol fiscal en Tamaulipas

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este domingo 7 de septiembre la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Entre ellos se encuentran tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en activo, así como cinco exfuncionarios de aduanas.

Hasta el momento, el Gobierno Federal ha deslindado al exsecretario Ojeda Durán de esta red de huachicol, donde destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas, sobrino político del extitular de Marina de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Síguenos en Google News y encuentra más información.