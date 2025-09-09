Ataca Israel reunión de líderes de Hamás en Doha, Qatar

La madrugada de este martes 9 de septiembre, se registró un ataque en el barrio de Katara, en Doha, Qatar, que de acuerdo con el Ejército israelí tuvo como objetivo a “la cúpula de la organización terrorista Hamás”.

Israel afirma que golpeó a líderes de Hamás

Según información preliminar, la operación habría estado dirigida contra miembros de una delegación negociadora de Hamás, quienes analizaban una propuesta de paz impulsada por el gobierno de Donald Trump para detener la escalada de violencia en Gaza.

Medios como Al Yazira transmitieron imágenes del bombardeo, que afectó varios edificios residenciales en la zona. Hasta el momento no se ha confirmado si hubo víctimas fatales o heridos.

Qatar denuncia agresión en su territorio

El gobierno qatarí condenó el hecho y calificó el ataque como un acto de agresión y cobardía, exigiendo respeto a su soberanía y a las normas internacionales. También señaló que la acción militar pone en riesgo los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto al fuego en Medio Oriente.