Rusia lanza ataque masivo con 500 drones y 31 misiles contra Kiev, deja saldo de 14 personas muertas

El presidente del Consejo Europeo, António Costas, condenó la agresión y publicó esta imagen en redes.

Con cerca de 500 drones y 31 misiles balísticos, Rusia perpetró un ataque masivo contra Kiev durante la madrugada de este jueves, dejando un saldo de 14 personas muertas y al menos una veintena de sitios dañados.

Entre los objetivos afectados se encuentra la sede diplomática de la Unión Europea (UE), que resultó “gravemente dañada por la onda expansiva”, informó la embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova en redes afirmando “Esta es la verdadera respuesta de Moscú a los esfuerzos de paz”.

TE PUEDE INTERESAR: Los europeos no quieren una paz en la que Putin se salga con la suya: Rafael Fernández de Castro

Reacción de la Unión Europea

El presidente del Consejo Europeo, António Costas, condenó la agresión y expresó su solidaridad con las víctimas:

“Mis pensamientos están con las víctimas ucranianas y también con el personal de la delegación de la UE, cuyo edificio resultó dañado en este ataque deliberado de Rusia”.

Costas se dijo “horrorizado” por los violentos hechos y advirtió que la Unión Europea “no se dejará intimidar” por la agresión rusa, reiterando el apoyo total del organismo a Ucrania.