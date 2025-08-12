¿Viajes supersónicos? Sí, podrían ser una realidad muy pronto en Estados Unidos, ya que, según un documento citado por la periodista Lisa D. Sparks, el gobierno de nuestro país vecino se estaría preparando para levantar una prohibición que fue impuesta hace 52 años sobre vuelos comerciales supersónicos terrestres.

Y es que, desde 1973, la Administración Federal de Aviación (FAA) prohibió este tipo de vuelos debido a los efectos y preocupaciones de la época por el ruido. No era un tema menor, pues estos aviones podían romper la barrera del sonido, reventar cristales, activar alarmas y llegaron a asustar tanto a personas como en animales.

¿Estados Unidos planea levantar prohibición a vuelos supersónicos comerciales? Esto se sabe.

De acuerdo con Space.com, una nueva orden ejecutiva emitida el 6 de junio buscaría quitar la prohibición para crear un programa que establezca normas de ruido para este tipo de aeronaves.

Lo más interesante es el impacto en los tiempos de viaje porque, por ejemplo, un vuelo de Los Ángeles a Nueva York podría pasar de 5-6 horas a tan solo 3 horas y media.

Sin embargo, la directiva contempla que el 3 de diciembre de 2025 se logre derogar la prohibición; el 6 de diciembre de 2026 publiquen los estándares de certificación de ruido y hasta el 6 de junio de 2027 se pueda implementar las normas finales.

