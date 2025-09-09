La falta de efectividad del gobierno se notó en Culiacán todo el año: Miguel Taniyama

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

A un año del inicio del conflicto entre grupos criminales en Sinaloa, la capital del estado fue escenario de una multitudinaria marcha por la paz, en la que más de 50 mil ciudadanos reclamaron el regreso de la tranquilidad.

En entrevista para Así las Cosas con Carlos Loret de Mola, el chef y activista Miguel Taniyama afirmó que “la inefectividad del gobierno se notó en Culiacán todo el año” y calificó la movilización como “un reclamo legítimo y honesto”.

TE PUEDE INTERESAR: En Sinaloa no tenemos paz, todavía no la hemos conquistado: Rubén Rocha Moya

Un año de miedo y crisis

Taniyama reconoció que el 2025 ha sido “un año sumamente complejo”, marcado por el dominio criminal y la falta de resultados:

“Nueve de cada diez sinaloenses vive bajo el miedo”, señaló, tras advertir que la debacle económica se suma a la inseguridad.

El activista criticó el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la marcha, al calificarlo como “débil, soso y desleal”, y acusó que tanto el actual como el anterior gobierno “sabían lo que ocurría y lo hicieron más perverso”.

TE PUEDE INTERESAR: Amanece Culiacán con mantas de paz, a un año de violencia

Grupos criminales y complicidad política

Respecto al avance de las organizaciones delictivas, Taniyama fue contundente:

No nos podemos hacer tontos, se mimetizaron con los empresarios corrompiendo altas esferas de la política“. —

Aseguró que ahora la sociedad ha tomado voz propia:

“Hemos gritado la reconstrucción de Sinaloa y Culiacán, y el mensaje es claro: el enemigo visible es Morena, que no ha sabido ser un buen gobierno… tenemos la gran oportunidad de crear una vida distinta como una entidad altamente productiva”.