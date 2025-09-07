En Culiacán, miles marchan por la paz en Sinaloa

Este 9 de septiembre se cumple un año del estallido de violencia entre facciones del crimen organizado en Sinaloa, miles de ciudadanos marcharon por las calles de Culiacán para exigir paz y justicia.

Miles de sinaloenses salieron a las calles de Culiacán para manifestarse a un año del recrudecimiento de la inseguridad en Sinaloa. La concentración inició en “La Lomita”, donde el obispo de Culiacán, Mons. Jesús José Herrera Quiñones, y líderes empresariales, llamaron a la paz en Sinaloa.

Alrededor de las 9 de la mañana, la movilización, conformada por ciudadanos, ciudadanas, familias, personal médico, madres buscadoras, docentes, agricultores , entre otros, salió rumbo a la Catedral de Culiacán.

En el trayecto, ciudadanos, expresaron su hartazgo por la violencia y la falta de seguridad.

“Marchamos por el hartazgo que tenemos ya, de no poder salir con tranquilidad. De que los niños no hagan la vida que tienen que llevar como niños, que es salir a las calles a jugar. No podemos salir libremente y tener la seguridad de que vamos a regresar a casa con bien. Ya estamos hartos, esa es la realidad. No podemos un día más vivir con este miedo y esa angustia todos los días”, comentó una de las participantes.

Otra persona coincidió al señalar: “Ya estamos enfadados de tanta inseguridad. (…) Con mucho miedo, la verdad. Aterrorizados de salir a la calle cuando es de noche; si pasa una emergencia, no sabemos ni qué hacer. Muy desesperante la situación”.

La marcha estuvo acompañada por el sonido de la banda sinaloense y por canciones como Color Esperanza, que pusieron un tono emotivo y de esperanza al recorrido.

En la Catedral de Culiacán, un templete esperaba a los manifestantes, en donde niños, madres buscadoras y familiares de víctimas colaterales expresaron su inconformidad y grito de auxilio a las autoridades para que garanticen la seguridad en Sinaloa.

Al finalizar la manifestación, un grupo de personas quemaron figuras hechas de cartón del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Cabe recordar que esta convocatoria fue realizada por alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada.

Sinaloa a año del inicio de la guerra

Este conflicto, que ha transformado la vida cotidiana de los sinaloenses, ha dejado más de 1800 homicidios y más de 2,300 desapariciones. Los delitos como robos de vehículos y robos a comercios también se han incrementado en el último año.

La situación de inseguridad, ha obligado a la ciudadanía a autoimponerse un toque de queda. Los establecimientos han tenido que ajustar sus horarios, lo que ha provocado una pérdida de más de 20 mil empleos según, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y de más de 65 mil millones de pesos, de acuerdo a la presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Cristina Isabel Ibarra Armenta.

